В Україні з'являться нові інвестиційні інструменти для відновлення міст

На сьогоднішній день у Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) розглядають впровадження нових інструментів для населення і компаній, щоб ті могли інвестувати у вітчизняну економіку. Серед них – муніципальні та інфраструктурні облігації.

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Про це повідомив в інтерв’ю Delo.ua голова регулятора Руслан Магомедов.

"Ми постійно перебуваємо у пошуку нових фінансових інструментів та механізмів, що дадуть змогу забезпечити відновлення та сталий розвиток вітчизняної економіки. Наприклад, нещодавно з колегами обговорювали перспективи залучення коштів через муніципальні та інфраструктурні облігації", – повідомив Магомедов.

Йдеться про те, щоб такі міста, як Харків, Маріуполь та інші, що постраждали від війни, змогли випускати цільові облігації для залучення коштів на відбудову. Йдеться про всі міста, в яких місцева влада прийме рішення про випуск цінних паперів.

"Також часто до нас звертаються учасники ринку з пропозиціями адаптувати фінансові інструменти, які мають позитивний міжнародний досвід використання. Всі ці пропозиції ми враховуємо та опрацьовуємо. Впевнений, що згодом зможемо запропонувати інвесторам надійні інструменти для вкладення коштів", – додав він.

До слова, у листопаді минулого року муніципальні облігації вже випускав Київ. НКЦПФР зареєструвала випуски внутрішніх облігацій Київської міськради серій "N" (погашення здійснюватиметься 1-3 вересня 2025 року) та "О" (погашення з 31 серпня по 2 вересня 2026 року) по 400 млн грн кожна.