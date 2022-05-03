В Ірпені та Бородянці збудують два ЖК для українців, які втратили житло

У Київській області за 5 місяців збираються побудувати два житлові комплекси для тих, хто втратив житло внаслідок бойових дій. Будинки зведуть на площі 100 тисяч квадратних метрів у населених пунктах, які найбільше у регіоні постраждали від російської агресії, — в Ірпені та Бородянці.

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Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

"Території для цих майбутніх комплексів уже підібрані з урахуванням наближення до всіх необхідних комунікацій та дорожньої інфраструктури", — уточнили в адміністрації.

Крім того, влада розглядає варіант купівлі квартир для людей, які втратили житло. Фахівці Київської адміністрації вже здійснили аналіз ринку нерухомості області. Загальна площа квартир, введених в експлуатацію та готових до викупу, становить понад 42 тисяч м².

"В даний час із забудовниками проводяться консультації за рекомендованою ціною для викупу цих квартир. Крім того, кожна квартира повинна мати всю необхідну сантехніку та меблі", — додали в адміністрації.

Раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляв, що для переселенців збудують будинки в 10 регіонах. При цьому, коли їхні будинки відновлять, вони переїдуть до себе. Квартири, які зараз отримають переселенці, згодом передадуть військовим.

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