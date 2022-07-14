Збитки Ірпеня від війни оцінили у $922 млн

Аналітичний центр KSE Institute оцінює збитки від війни для інфраструктури міста Ірпінь Київської області у 25,3 мільярда гривень, або майже 922 мільйона доларів.

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Як ідеться у його повідомленні, оцінка втрат здійснюється на основі даних через оцифрування високоточних знімків з дронів, зібраних в рамках проєкту Rebuildua, який ініціювали SmartFarming та Vkursi Zemli. Зазначається, що на сьогодні це найточніші дані оцінки збитків міста.

Ірпінь був окупований російською армією під час вторгнення до Київщини наприкінці лютого і звільнений 28 березня. За час окупації в міста було пошкоджено майже половину від загальної кількості споруд – 10,5 тисячі, з яких 2501 зазнала повного або сильного руйнування.

Зокрема, було зруйновано та пошкоджено 9690 житлових будинків та присадибних будівель і споруд загальною площею 4,1 мільйона квадратних метрів, що складає 48% житлового фонду.

За оцінками експертів KSE Institute, у загальній сумі збитків частка житлового фонду складає 17,7 мільярда гривень, з яких 11,6 мільтярда гривень – через руйнування багатоквартирних будинків.

На другому місці за обсягом руйнувань – соціальна інфраструктура. Внаслідок війни зруйновано 53% усіх соціальних обʼєктів міста, що призвело до збитків на суму 3,7 мільярда гривень, з яких 1,3 мільярда – збитки закладам освіти, а ще 236 мільйонів гривень медичним закладам.

Через бойові дії в Ірпені пошкоджено або зруйновано 54 освітні установи, 26 закладів охорони здоровʼя, 16 культурних та релігійних обʼєктів.

Бойові дії, які велися у місті, спричинили руйнування і значної кількості обʼєктів промислової інфраструктури. Відповідно до звіту RebuildUA та KSE Institute, загалом це 323 пошкоджені або зруйновані промислові забудови та будівництва на 2,9 мільярда гривень.

Ще у 262,5 мільйонів гривень оцінюються збитки, завдані місту через руйнування урядових, адміністративних будівель, відділень поліції та пошти.

Нагадаємо, що за оцінками KSE Institute, обсяг прямих збитків економіки України від пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель та інфраструктури складає щонайменше 95,5 мільярдів доларів, або понад 2,6 трильйона гривень.