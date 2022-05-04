У Раді хочуть підвищити граничну площу приватних будинків, якими компенсують зруйноване через війну житло

У законопроекті №7198 про компенсації за пошкодження або знищення нерухомості внаслідок бойових дій при підготовці до другого читання може бути збільшено до 250 квадратних метрів, а то й зовсім скасовано максимальне обмеження площі нерухомості, якою компенсуватимуть зруйновані приватні будинки.

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Як передає Інтерфакс-Україна, про це повідомила лідер партії "Слуга народу", заступник голови комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, яка є основним ініціатором законопроекту.

"Зараз зібралося більше статистики, і ми бачимо, що умова про компенсацію максимум 150 квадратних метрів не покриває приватний сектор. Для приватного сектора потрібно ставити максимум 250 квадратних метрів", - сказала нардеп.

При цьому вона повідомила, що деякі міністерства та особисто прем'єр-міністр Денис Шмигаль пропонують відшкодовувати взагалі кожен квадратний метр, тобто зняти це обмеження в принципі.

"До другого читання обговорюватимемо. Нам потрібно було від чогось відштовхуватися: ми подивилися на статистику, взяли 150 квадратних метрів. Зараз переглядатимемо цю норму", - наголосила вона.

Шуляк також додала, що уряд та парламент опрацьовують різні можливі механізми компенсації житла для тих, хто втратив його через бойові дії, у тому числі варіант використання довгобудів.

"Ми працюємо над різними механізмами, один із них – викупити за найкращою ціною та добудувати довгобуд, при цьому закрити черги на житло перед військовими", – сказала вона.

При цьому лідер "Слуги народу" заявила, що невеликі пошкодження житла по факту відновлюватимуться швидше, ніж буде прийнято в цілому цей закон.

Нагадаємо, що в першому читанні парламент його прийняв 1 квітня. Документ передбачає, що компенсація за зруйноване або пошкоджене житло може бути надана або у вигляді грошей, або у вигляді фінансування будівництва приватного будинку до 150 квадратних метрів або у вигляді фінансування відновлення багатоквартирного будинку.