RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,41

+0,09

EUR

50,82

+0,17

Готівковий курс:

USD

46,25

46,05

EUR

51,86

51,56

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Майже 65% українців ігноруватимуть "Чорну п'ятницю": чому покупці не вірять у розпродажі

шопінг
64% українців бойкотуватимуть "Чорну п'ятницю" / Depositphotos

Переважна більшість українців не планує робити шопінг під час “Чорної п'ятниці”. Головна причина скептицизму — недовіра до реальності оголошених знижок.

Як пише Dilo, про це свідчать результати онлайн-опитування компанії Rakuten Viber, повідомляє All Retail.

Чому українці відмовляються від шопінгу

Згідно з дослідженням, 64% опитаних взагалі не роблять покупок у цей день, адже вважають знижки штучними. Ще 19% респондентів вирішили утриматися від витрат саме цього року.

Серед тих, хто все ж долучиться до розпродажів, 8% планують зберегти торішній обсяг покупок, 6% – витратити менше, ніж у 2025-му, а 3% – збільшити закупівлі.

У Rakuten Viber зауважили, що порівняно з листопадом 2025 року структура відповідей українців практично не зазнала змін.

Що купують ті, хто вірить у знижки

Попри загальний скептицизм, найбільший інтерес споживачів традиційно припадає на одяг і взуття — цю категорію обрали 35% опитаних (проти 39% торік). Друге та третє місця посіли техніка для дому (12%) та гаджети (10%), зберігши показники минулого року.

Розподіл інтересу за іншими категоріями товарів виглядає так:

  • їжа та алкоголь — 9% (проти 5% у 2025 році);
  • косметика, товари для догляду та вітаміни — 9% (8% у 2025-му);
  • товари для домашніх улюбленців — 8% (8% у 2025-му);
  • товари для дітей — 6% (8% у 2025 році);
  • товари для дому та ремонту — 6% (6% у 2025-му);
  • підписки на сервіси та абонементи — 3% (2% у 2025-му);
  • товари для авто — 2% (2% у 2025-му).

Дослідження показало, що порівняно з минулим роком дещо зріс попит на базові категорії — продукти харчування, алкоголь та доглядову косметику.

Нагадаємо, повномасштабна війна суттєво змінила споживчі звички українців: 82% покупців почали ретельніше зважати на ціни під час онлайн-шопінгу, а 65% громадян пов'язують падіння власних доходів саме з бойовими діями. 

Автор:
Тетяна Бесараб

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності