Майже 65% українців ігноруватимуть "Чорну п'ятницю": чому покупці не вірять у розпродажі

Переважна більшість українців не планує робити шопінг під час “Чорної п'ятниці”. Головна причина скептицизму — недовіра до реальності оголошених знижок.

Як пише Dilo, про це свідчать результати онлайн-опитування компанії Rakuten Viber, повідомляє All Retail.

Чому українці відмовляються від шопінгу

Згідно з дослідженням, 64% опитаних взагалі не роблять покупок у цей день, адже вважають знижки штучними. Ще 19% респондентів вирішили утриматися від витрат саме цього року.

Серед тих, хто все ж долучиться до розпродажів, 8% планують зберегти торішній обсяг покупок, 6% – витратити менше, ніж у 2025-му, а 3% – збільшити закупівлі.

У Rakuten Viber зауважили, що порівняно з листопадом 2025 року структура відповідей українців практично не зазнала змін.

Що купують ті, хто вірить у знижки

Попри загальний скептицизм, найбільший інтерес споживачів традиційно припадає на одяг і взуття — цю категорію обрали 35% опитаних (проти 39% торік). Друге та третє місця посіли техніка для дому (12%) та гаджети (10%), зберігши показники минулого року.

Розподіл інтересу за іншими категоріями товарів виглядає так:

їжа та алкоголь — 9% (проти 5% у 2025 році);

косметика, товари для догляду та вітаміни — 9% (8% у 2025-му);

товари для домашніх улюбленців — 8% (8% у 2025-му);

товари для дітей — 6% (8% у 2025 році);

товари для дому та ремонту — 6% (6% у 2025-му);

підписки на сервіси та абонементи — 3% (2% у 2025-му);

товари для авто — 2% (2% у 2025-му).

Дослідження показало, що порівняно з минулим роком дещо зріс попит на базові категорії — продукти харчування, алкоголь та доглядову косметику.

Нагадаємо, повномасштабна війна суттєво змінила споживчі звички українців: 82% покупців почали ретельніше зважати на ціни під час онлайн-шопінгу, а 65% громадян пов'язують падіння власних доходів саме з бойовими діями.