Економія під час війни: як 82% українців змінили звички в онлайн-шопінгу

Повномасштабна війна суттєво змінила споживчі звички українців: 82% покупців почали ретельніше зважати на ціни під час онлайн-шопінгу, а 65% громадян пов'язують падіння власних доходів саме з бойовими діями.

Як пише Dilo, про це повідомляє Українська рада торгових центрів із посиланням на результати опитування Meest Shopping.

Незважаючи на фінансовий тиск, попит на онлайн-покупки залишається стабільним. Зокрема, чверть опитаних замовляють товари в закордонних інтернет-магазинах раз на місяць, 22% роблять такі замовлення кілька разів на пів року, а 12% користуються закордонним шопінгом 2-3 рази на місяць.

Скільки витрачають українці на закордонний шопінг

Аналізуючи чеки закордонних інтернет-магазинів, українці найчастіше орієнтуються на такі суми за одне замовлення:

близько 30% респондентів витрачають від 1000 до 3000 грн;

респондентів витрачають від 1000 до 3000 грн; 28% покупців залишають від 3000 до 5000 грн;

покупців залишають від 3000 до 5000 грн; 22% закордонних замовлень обходяться у суму від 5000 до 8000 грн.

Головним критерієм вибору закордонної платформи є ціна — її назвали понад 60% учасників опитування, тоді як на знижки та акції зважають понад 50%. Серед додаткових факторів близько 40% респондентів звертають увагу на вартість доставки до складу перевізника, а 36% керуються якістю товару.

Найпопулярнішими закордонними майданчиками залишаються eBay та Amazon, а серед брендів українці найчастіше обирають Nike, Victoria's Secret та New Balance.

Стимулювати частіші покупні пориви могли б гнучкі тарифи на доставку, на які вказали 66% опитаних, наявність бонусних програм, швидша логістика та прискорене митне оформлення.

Покупки на вітчизняному ринку

На українських електронних майданчиках споживачі купують частіше, проте на менші чеки.

Близько третини покупців замовляють товари на локальних сайтах 2-3 рази на місяць, 17% — раз на місяць, а 14% оформлюють замовлення кілька разів на тиждень або частіше. Найпоширеніший чек тут також становить від 1000 до 3000 грн.

При виборі українських інтернет-магазинів пріоритети дещо відрізняються: на вартість доставки зважають 68% покупців, а ціну самого товару ставлять на перше місце 61%. Найчастіше українці купують на платформах Rozetka, OLX та Prom.ua, обираючи переважно електроніку.

Війна також кардинально змінила структуру споживчих витрат. Через скорочення бюджетів українцям доводиться масово відмовлятися від необов'язкових категорій товарів, зокрема від брендового одягу, дорогої техніки, електроніки та парфумів.

Нагадаємо, у 2025 році загальний обсяг e-commerce-ринку сягнув приблизно 256 млрд грн, а кількість транзакцій - близько 196 млн грн.