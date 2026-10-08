Відключення світла повернулися: як зросли продажі зарядних станцій та павербанків

Відновлення відключень електроенергії наприкінці вересня миттєво позначилося на споживчому попиті в Україні. Лише за один тиждень продажі зарядних станцій у мережі COMFY зросли на 74%, а павербанків — на 30%.

Як пише Dilo, про це повідомляє Українська рада торгових центрів із посиланням на аналітичний звіт компанії.

Де найбільший ажіотаж

За даними ритейлера, пік попиту на енергонезалежну техніку зафіксовано у прифронтових та великих містах — Харкові, Дніпрі, Кривому Розі та Києві.

При цьому Дніпро демонструє рекордні показники, суттєво випереджаючи інші регіони: обсяг продажів зарядних станцій там на 200% перевищує результати Харкова (який посідає друге місце) та втричі перевершує показники Києва.

У період із 29 вересня до 5 жовтня попит на зарядні станції зріс майже вдвічі порівняно з попереднім тижнем, а павербанки знову повернулися у лідери продажів.

Що купують українці

У сегменті портативних акумуляторів покупці обирають збалансовані за ціною та характеристиками рішення.

Найпопулярнішими залишаються павербанки на 20 000 та 30 000 mAh із підтримкою швидкої зарядки на 22,5 Вт, що дозволяє кілька разів зарядити смартфон чи інші гаджети під час тривалої відсутності світла.

На ринку зарядних станцій формуються два головні сценарії:

Потужні стаціонарні пристрої (на 2 400 Вт і 2 240 Вт·год) для живлення кількох побутових приладів одночасно.

(на 2 400 Вт і 2 240 Вт·год) для живлення кількох побутових приладів одночасно. Компактні станції (потужністю 800 Вт та ємністю 512 Вт·год) для базових потреб, запаси яких через високий попит швидко вичерпуються.

Щодо цінової динаміки, у COMFY запевняють, що протягом року вартість енергонезалежної техніки змінювалася плавно і без різких стрибків. Проте через валютний курс та корекцію цін виробниками до кінця року можливе поступове здорожчання таких товарів.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки 30 вересня пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської ТЕС ПАТ “Центренерго”. Наразі фахівці компанії мають оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних відновлювальних робіт. Розпочати ремонт планують після того, як безпекова ситуація дозволить це зробити.

З 6 жовтня у частині регіонів України знову вимикають світло, але поки що не можна сказати, що це вже повернення стабільних графіків погодинних відключень електроенергії, а проблему мають усунути в короткі терміни.