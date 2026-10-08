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Отключения света вернулись: как выросли продажи зарядных станций и павербанков

станция
Продажи павербанков и зарядных станций стремительно идут вверх

Возобновление отключений электроэнергии в конце сентября мгновенно сказалось на потребительском спросе в Украине. Только за одну неделю продажи зарядных станций в сети COMFY выросли на 74%, а павербанков – на 30%.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Украинский совет торговых центров со ссылкой на аналитический отчет компании.

Где самый большой ажиотаж

По данным ритейлера, пик спроса на энергонезависимую технику зафиксирован в прифронтовых и крупных городах – Харькове, Днепре, Кривом Роге и Киеве.

При этом Днепр демонстрирует рекордные показатели, существенно опережая другие регионы: объем продаж зарядных станций там на 200% превышает результаты Харькова (занимающего второе место) и втрое превышает показатели Киева.

В период с 29 сентября по 5 октября спрос на зарядные станции вырос почти вдвое по сравнению с предыдущей неделей, а павербанки снова вернулись в лидеры продаж.

Что покупают украинцы

В сегменте портативных аккумуляторов покупатели выбирают сбалансированные по цене и характеристикам решения.

Самыми популярными остаются павербанки на 20 000 и 30 000 mAh с поддержкой быстрой зарядки на 22,5 Вт, что позволяет несколько раз зарядить смартфон или другие гаджеты в длительное отсутствие света.

На рынке зарядных станций формируются два главных сценария:

  • Мощные стационарные устройства (на 2400 Вт и 2240 Вт·ч) для питания нескольких бытовых приборов одновременно.
  • Компактные станции (мощностью 800 Вт и емкостью 512 Вт·ч) для базовых нужд, запасы которых из-за высокого спроса быстро иссякают.

Относительно ценовой динамики в COMFY уверяют, что в течение года стоимость энергонезависимой техники изменялась плавно и без резких скачков. Однако из-за валютного курса и коррекции цен производителями до конца года возможно постепенное удорожание таких товаров.

Напомним, в результате российской атаки 30 сентября повреждено генерирующее оборудование Трипольской ТЭС ПАО "Центрэнерго". Специалисты компании должны оценить состояние оборудования и определить объем необходимых восстановительных работ. Начать ремонт планируют после того, как ситуация безопасности позволит это сделать.

С 6 октября в части регионов Украины снова выключают свет, но пока нельзя сказать, что это уже возвращение стабильных графиков почасовых отключений электроэнергии, а проблема должна быть устранена в короткие сроки.

Автор:
Татьяна Бессараб

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