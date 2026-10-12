Экономия во время войны: как 82% украинцев изменили привычки в онлайн-шоппинге

Полномасштабная война существенно изменила потребительские привычки украинцев: 82% покупателей начали более тщательно учитывать цены во время онлайн-шопинга, а 65% граждан связывают падение собственных доходов именно с боевыми действиями.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Украинский совет торговых центров со ссылкой на результаты опроса Meest Shopping.

Несмотря на финансовое давление, спрос на онлайн-покупки остается стабильным. В частности, четверть опрошенных заказывают товары в зарубежных интернет-магазинах раз в месяц, 22% делают такие заказы несколько раз в полгода, а 12% пользуются заграничным шоппингом 2-3 раза в месяц.

Сколько тратят украинцы на заграничный шоппинг

Анализируя чеки зарубежных интернет-магазинов, украинцы чаще всего ориентируются на следующие суммы за один заказ:

около 30% респондентов тратят от 1000 до 3000 грн.;

респондентов тратят от 1000 до 3000 грн.; 28% покупателей оставляют от 3000 до 5000 грн.;

покупателей оставляют от 3000 до 5000 грн.; 22% иностранных заказов обходятся в сумму от 5000 до 8000 грн.

Главным критерием выбора зарубежной платформы является цена — ее назвали более 60% участников опроса, в то время как скидки и акции считаются более 50%. Среди дополнительных факторов около 40% респондентов обращают внимание на стоимость доставки в состав перевозчика, а 36% руководствуются качеством товара.

Самыми популярными зарубежными площадками остаются eBay и Amazon, а среди брендов украинцы чаще всего выбирают Nike, Victoria's Secret и New Balance .

Стимулировать более частые покупные порывы могли бы гибкие тарифы на доставку, на которые указали 66% опрошенных, наличие бонусных программ, более быстрая логистика и ускоренное таможенное оформление.

Покупки на отечественном рынке

На украинских электронных площадках потребители покупают чаще, но на чеки поменьше.

Около трети покупателей заказывают товары на локальных сайтах 2-3 раза в месяц, 17% – раз в месяц, а 14% оформляют заказ несколько раз в неделю или чаще. Самый распространенный чек здесь также составляет от 1000 до 3000 грн .

При выборе украинских интернет-магазинов приоритеты несколько отличаются: стоимость доставки учитывают 68% покупателей, а цену самого товара ставят на первое место 61%. Чаще украинцы покупают на платформах Rozetka, OLX и Prom.ua, выбирая преимущественно электронику.

Война также кардинально изменила структуру потребительских расходов. Из-за сокращения бюджетов украинцам приходится массово отказываться от необязательных категорий товаров, в частности, от брендовой одежды, дорогой техники, электроники и духов.

Напомним, в 2025 году общий объем e-commerce-рынка достиг примерно 256 млрд грн, а количество транзакций – около 196 млн грн.