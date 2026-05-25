Доставка еды, одежда и техника: что сейчас покупают украинцы онлайн

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в отчете платежного сервиса WayForPay, аналитические данные которого базируются на внутренней статистике и показателях Национального банка Украины.

Онлайн-покупки в Украине

В 2025 году украинцы совершили около 196 млн онлайн-покупок, а общий объем оплат составил примерно 256 млрд грн. Средний чек составил около 1320 грн. По сравнению с предыдущими годами рынок продолжил стабильный рост, в частности, благодаря активному использованию смартфонов и мобильных платежных сервисов.

Около 60% онлайн-покупок украинцы совершают со смартфонов, а Apple Pay и Google Pay формируют более половины всех онлайн-оплат. Доля безналичных расчетов в стране также продолжает расти, что подтверждают данные НБУ: в 2025 году по количеству сделок она достигла 95,5%.

Основной объем онлайн-заказов приходится на локальный e-commerce – примерно 145–155 млн транзакций на сумму 160–175 млрд грн. В то же время растет доля покупок в зарубежных онлайн магазинах, которая уже составляет около 30–35% всех онлайн-оплат. Украинцы все чаще заказывают товары из Китая, США, Польши и стран ЕС, включая электронику, одежду, beauty-продукцию и товары для дома.

Самыми популярными категориями в украинском онлайн ритейле остаются одежда, косметика, товары для дома, доставка еды и маркетплейсы. В то же время самые большие затраты приходятся на электронику, бытовую технику, мебель и товары для ремонта. Среди лидеров рынка – Rozetka, Prom, Epicentr, Allo, Makeup и Kasta.

Средний чек в украинских интернет-магазинах составляет 1150–1250 грн, тогда как у зарубежных – 2100–2600 грн. Объем расходов в международных онлайн-магазинах в 2025 году оценивается в 90–120 млрд грн.

Аналитики отмечают, что украинский e-commerce окончательно переходит в статус базовой модели потребления. Главными драйверами рынка остаются мобильный шоппинг, развитие платежных технологий и рост скорости доставки, а конкуренция между локальными и международными платформами продолжает усиливаться.

