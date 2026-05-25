Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,26

+0,03

EUR

51,33

+0,03

Наличный курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,65

51,45

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Доставка еды, одежда и техника: что сейчас покупают украинцы онлайн

покупка
Как меняется поведение покупателей в украинском интернете / Pixabay

Украинцы продолжают активно увеличивать расходы на онлайн-покупки. В 2025 году общий объем e-commerce-рынка составил примерно 256 млрд грн, а количество транзакций — около 196 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в отчете платежного сервиса WayForPay, аналитические данные которого базируются на внутренней статистике и показателях Национального банка Украины.

Онлайн-покупки в Украине

В 2025 году украинцы совершили около 196 млн онлайн-покупок, а общий объем оплат составил примерно 256 млрд грн. Средний чек составил около 1320 грн. По сравнению с предыдущими годами рынок продолжил стабильный рост, в частности, благодаря активному использованию смартфонов и мобильных платежных сервисов.

Около 60% онлайн-покупок украинцы совершают со смартфонов, а Apple Pay и Google Pay формируют более половины всех онлайн-оплат. Доля безналичных расчетов в стране также продолжает расти, что подтверждают данные НБУ: в 2025 году по количеству сделок она достигла 95,5%.

Основной объем онлайн-заказов приходится на локальный e-commerce – примерно 145–155 млн транзакций на сумму 160–175 млрд грн. В то же время растет доля покупок в зарубежных онлайн магазинах, которая уже составляет около 30–35% всех онлайн-оплат. Украинцы все чаще заказывают товары из Китая, США, Польши и стран ЕС, включая электронику, одежду, beauty-продукцию и товары для дома.

Самыми популярными категориями в украинском онлайн ритейле остаются одежда, косметика, товары для дома, доставка еды и маркетплейсы. В то же время самые большие затраты приходятся на электронику, бытовую технику, мебель и товары для ремонта. Среди лидеров рынка – Rozetka, Prom, Epicentr, Allo, Makeup и Kasta.

Средний чек в украинских интернет-магазинах составляет 1150–1250 грн, тогда как у зарубежных – 2100–2600 грн. Объем расходов в международных онлайн-магазинах в 2025 году оценивается в 90–120 млрд грн.

Аналитики отмечают, что украинский e-commerce окончательно переходит в статус базовой модели потребления. Главными драйверами рынка остаются мобильный шоппинг, развитие платежных технологий и рост скорости доставки, а конкуренция между локальными и международными платформами продолжает усиливаться.

Фото 2 — Доставка еды, одежда и техника: что сейчас покупают украинцы онлайн
Фото 3 — Доставка еды, одежда и техника: что сейчас покупают украинцы онлайн

Напомним, украинцы все активнее заказывают товары из Японии : 40% всех заказов из этой страны в первом квартале пришлось именно на категорию одежды, обуви и аксессуаров.

Автор:
Ольга Опенько