Какие товары украинцы заказывают из Японии: аналитика от Meest

Украинцы все активнее заказывают товары из Японии, 40% всех заказов из этой страны в I квартале пришлось именно на категорию одежды, обуви и аксессуаров. Как сообщает Delo.ua, об этом свидетельствует аналитика компании Meest.

Среди брендов наибольший интерес представляет Uniqlo, который имеет более 3,5 тыс. магазинов в мире, но до сих пор не представлен в Украине. Также украинцы активно заказывают продукцию Onitsuka Tiger, известной своими кроссовками.

Кроме одежды, большую часть заказов из Японии занимает косметика — 12,6%. Известность японских средств постепенно растет как альтернатива корейской продукции. Чаще украинцы выбирают бренды Shiseido, Saborino и Tsubaki, которые ассоциируются с натуральными ингредиентами и минималистичным уходом.

Еще 12% заказов приходится на канцелярские товары. Спрос на эту категорию, как и на игрушки (около 7%), в значительной степени обусловлен популярностью японской культуры – аниме и манги. Речь идет о широком сегменте товаров: наклейках, блокнотах, альбомах, ручках и т.д.

Также украинцы заказывают детские игрушки. Эта категория составляет 7% заказов. А также фото- и видеотехнику и аксессуары — 6,7%

Среди платформ популярность приобретает маркетплейс Mercari, японский аналог OLX. Там украинцы находят винтажную одежду, люксовые вещи по сниженным ценам и лимитированный мерч, в частности, связанный с музыкой и попкультурой.

Эксперты отмечают, что снижение доступности путешествий стимулирует украинцев активнее. В целом количество интернет-покупателей в Украине уже превышает 11 млн, и этот показатель продолжает расти.

Справка. Компания Meest China работает с 2014 года и специализируется на доставке товаров из Азии в Украину. Имеет представительства в Китае, Японии, Узбекистане и Украине и собственные склады в нескольких странах. Компания обслуживает как частных клиентов, так и бизнес, и осуществляет доставку более чем в 10 стран мира.

В настоящее время международные посылки стоимостью до 150 евро не облагаются налогом — пошлины и НДС начисляют только на сумму, превышающую этот лимит.

В то же время, в рамках договоренностей с МВФ в Украине рассматривают возможность снизить этот порог до 45 евро. В таком случае налоги придется платить почти за все покупки из-за границы.

Профильный комитет Верховной Рады уже поддержал за основу законопроект №15112-1, предусматривающий отмену льгот на ввоз посылок до 150 евро.