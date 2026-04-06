Налог на посылки: Рада сделала первый шаг к отмене льготы в 150 евро

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал за основу законопроект №15112-1, предусматривающий отмену льготного ввоза международных посылок стоимостью до 150 евро. Решение является частью пакета обязательств перед Международным валютным фондом, однако, реальное внедрение новых правил состоится не ранее 2027 года.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, за законопроект проголосовали 15 членов комитета, 7 воздержались.

Рассмотрение документа в первом чтении запланировано на вторник, 7 апреля. В случае принятия в Верховной Раде налоговые изменения вступят в силу в 2027 году после полной готовности технических систем контроля.

Технические нюансы и ожидаемые поступления

Одобренный документ является техническим и вносит правки в Налоговый кодекс. Основные механизмы налогообложения посылок будут закреплены в другом законопроекте (№12360), изменяющем Таможенный кодекс.

Ключевые показатели реформы:

Дополнительные средства: правительство рассчитывает привлечь в бюджет до 10 млрд гривен ежегодно благодаря отмене льготы.

Синхронизация с ЕС: реформа направлена на уравнение условий для иностранных и внутренних производителей, что требует международных партнеров.

Сроки: ввод налогов на дешевые посылки отсрочен до 2027 года для доработки нормативной базы.

Налог на международные посылки

Предварительные договоренности Украины с Международным валютным фондом о получении нового финансирования предусматривают принятие закона о расширении налогообложения международных посылок .

Предлагается отмена действующей льготы, которая освобождает от НДС товары стоимостью до 150 евро и введение налогообложения этих операций по модели, соответствующей практикам ЕС.

НДС будет начисляться на этапе покупки товара через электронные платформы и будет автоматически включаться в финальную стоимость.

В то же время, остается освобождение от налога для некоммерческих отправлений стоимостью до 45 евро, например личных посылок или подарков.

В пояснительной записке к законопроекту Министерство финансов не указывает ожидаемого фискального эффекта от предлагаемого нововведения.

Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман считает, что объем поступлений в государственный бюджет от отмены льготного налогообложения международных посылок в Украине стоимостью до 150 евро может составить более 20 млрд грн в год.