Отмена налоговых льгот на посылки до €150: сколько получит бюджет и как отреагирует рынок

Объем поступлений в государственный бюджет от отмены льготного налогообложения международных посылок в Украину стоимостью до 150 евро может составить более 20 млрд грн в год.

Такую цифру в комментарии для Delo.ua озвучил координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман, анализируя обнародованный Министерством финансов так называемый "большой налоговый законопроект".

Налог на международные посылки: что предлагает правительство и что думают эксперты и бизнесмены

Украинское правительство в рамках, в частности, обязательств перед Международным валютным фондом и с целью увеличения доходной части государственного бюджета предлагает, в частности, отменить действующую в Украине льготу по уплате НДС на международные посылки (в Украину) стоимостью ниже 150 евро.

В пояснительной записке к законопроекту Министерство финансов не указывает ожидаемый фискальный эффект от предлагаемого нововведения. Избегают конкретных цифр и большинство опрошенных Delo.ua экспертов.

Олег Гетман как представитель экспертного сообщества положительно оценивает предлагаемую правительством норму.

"Мы как экономисты, как аналитические центры советовали правительству это сделать еще пять лет назад, потому что эта льгота реально вредит украинским производителям. Это одежда, обувь, косметика, товары для дома, аксессуары, игрушки. Все эти товары производятся в Украине в значительных количествах, десятками тысяч предприятий. Конкуренция просто безумная. Предоставлять льготу китайцам, искривлять конкуренцию, уничтожать украинских производителей этих товаров — это просто преступление, особенно во время войны. Поэтому эта льгота должна быть убрана", — убежден собеседник издания.

Оценивая возможные поступления в государственный бюджет от отмены налоговых льгот на международные посылки, президент ОО "Ассоциация частных работодателей" Александр Чумак в комментарии для Delo.ua говорит о миллиардах гривен в год, но не о десятках миллиардов. Причина проста: часть товаропотока перестроится, часть продавцов заложит НДС в цену, часть покупателей сократит объемы заказов, а часть уйдет в другие каналы. Поэтому "статическая" оценка 20% всего массива мелкого импорта была бы завышением.

"Ритейл получит плюсы: для них рынок становится более ровным. Но для домохозяйств практический результат — более узкий ассортимент дешевого импорта и более высокая конечная цена. Исключение — некоммерческие подарочные отправления до 45 евро от физлиц: для них льгота остается", — оценивает возможные последствия Александр Чумак.

Свою позицию относительно возможной отмены налоговых льгот на посылки в комментарии для Delo.ua озвучили также в Союзе украинских предпринимателей. Там, в частности, предостерегают, что введение НДС на все международные посылки и снижение порога 150 евро преждевременно и не учитывает реальное состояние инфраструктуры.

"Так, таможенная служба Украины сегодня обрабатывает около 90 млн посылок в год. Отмена порога 150 евро без соответствующей инфраструктуры, IT-систем и кадров приведет не к увеличению поступлений, а к коллапсу таможенного оформления и росту коррупционных рисков", — прогнозируют в СУП.

С 2021 года в странах Европейского Союза действует система IOSS (Import One-Stop Shop), позволяющая платформам и продавцам платить НДС централизованно, без нагрузки на каждый пункт пропуска. Внедрение же аналогичного подхода в Украине требует отдельной технической, правовой и кадровой подготовки, настаивают в СУП.

Отмена налоговых льгот на посылки: не все так просто

Старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский отмечает: с одной стороны, несправедливо, что часть товаров попадает на внутренний рынок Украины без уплаты НДС. При этом отечественные производители и "белые" импортеры налог платят. Таким образом искажается конкуренция. Более того, таким образом умудряются формировать товарные партии, и масштабы такой деятельности быстро растут.

С другой стороны, внутреннее производство и крупномасштабный импорт часто игнорируют специфические товары или размеры, которые невыгодно завозить крупными партиями. "Одно из главных преимуществ интернет-торговли именно в том, что для немассовых товаров затраты на прямую логистику меньше, чем если бы их импортировали наугад, развозили в магазины и ждали, пока "их" покупатель туда заглянет", — говорит Дубровский. Но владельцы таких физических магазинов инвестировали в их развитие, поэтому борются с веб-торговлей, как могут, добавляет собеседник издания.

Более того, "белые" импортеры часто действуют избирательно по отношению к определенным группам товаров: они могут по тем или иным причинам не завозить определенные товары, и даже наоборот — заключать с владельцами брендов антиконкурентные договоры и становиться "исключительными дилерами" с заоблачными ценами.

"Обещают, что якобы покупателям не придется проходитьчерез сложности импортеров: веб-платформы, через которые покупается большинство товаров, будут брать на себя все хлопоты и расходы, а покупателю только придется платить несколько более высокую цену. Но тогда реально купить можно будет только через такие платформы, что также искажает конкуренцию", — предостерегает эксперт, добавляя, что такой механизм работает в ЕС, но "это, мягко говоря, не образец в вопросах конкурентного рынка".

Напомним, действующий меморандум между Украиной и Международным валютным фондом содержит четкий перечень структурных реформ, которые украинские власти должны реализовать в 2026 году. В документе определены девять основных реформ, которые Украина должна выполнить в ближайшие полтора года. В частности, до конца марта 2026 года правительство должно принять комплексный пакет налоговых изменений. Именно этот пункт наиболее масштабен. Он включает в себя реформу упрощенной системы налогообложения, новые правила для международного бизнеса, налогообложение цифровой экономики и другие изменения. Фактически речь идет об одной из самых больших налоговых реформ за последние годы.