Налоги на посылки "Укрпочты" до €150: Смелянский призывает к реалистичным решениям

Законопроект о налогообложении международных посылок стоимостью до 150 евро требует доработки и более реалистичных решений, которые позволят участникам рынка заранее подготовиться к изменениям.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смилянского.

"Уже первая такая дискуссия с Минфином состоялась, я присутствовал на ней. Я надеюсь, что все же будут найдены какие-то реалистичные варианты с тем, чтобы мы могли соответственно подготовиться", – сказал гендиректор "Укрпочты".

По мнению Смелянского, предложенный законопроект в нынешнем виде не обеспечивает должной защиты внутреннего рынка. Он отметил, что в случае необходимости наполнения государственного бюджета, в частности, для финансирования оборонных закупок, целесообразно прямо говорить о введении налога на использование или приобретение товаров. В то же время, по его словам, такой подход будет иметь смысл только при эффективном перекрытии каналов контрабанды.

Также Смелянский обратил внимание, что, по данным "Укрпочты", около 90% международных почтовых отправлений имеют заявленную стоимость менее 10 долларов США.

Смелянский напомнил, что с 18 апреля 2024 г. все международные почтовые отправления полностью оцифрованы, а информация о них в электронном виде передается таможенным органам еще на этапе оформления покупки.

"Таким образом, содержание посылок ни для кого не секрет", - подчеркнул он.

Смелянский также отметил, что в случае принятия законодательного подхода, по которому налог в бюджет будет платить иностранный продавец, крупные международные онлайн-площадки, в частности Temu и AliExpress, смогут работать по такой модели. В то же время, сотрудничество с небольшими зарубежными интернет-магазинами будет зависеть от их готовности инвестировать в доработку и адаптацию собственных систем под новые требования.

По его словам, реализация такого механизма для малых продавцов из отдельных стран, в частности Великобритании или Италии, будет напрямую зависеть от того, будут ли они заинтересованы вкладывать ресурсы в соответствующие изменения.

Ранее сообщалось, что предварительные договоренности Украины с Международным валютным фондом о получении нового финансирования предполагают принятие закона о расширении налогообложения международных посылок, в том числе отправлений стоимостью до 150 евро. Обсуждаются два возможных подхода: введение фиксированного сбора с каждой посылки или механизм, по которому налог будет платить украинский покупатель иностранному продавцу, а тот в дальнейшем будет перечислять эти средства в бюджет Украины.