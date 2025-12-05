МВФ назвал ключевые требования для утверждения новой программы для Украины

Исполнительный совет Международного валютного фонда рассмотрит открытие новой программы финансирования для Украины более чем на 8 млрд долларов, когда Киев выполнит предварительные условия.

Как пишет Delo.ua, об этом заявила директор МВФ по коммуникациям Джули Козак, сообщает Reuters.

Чего потребует МВФ от Украины

Козак подчеркнула, что прежде чем исполнительный совет МВФ рассмотрит соглашение на уровне персонала по новой четырехлетней программе кредитования Украины, Киев должен будет выполнить ряд условий, в частности:

внедрить меры по расширению налоговой базы и устранению таможенных лазейок;

получить гарантии финансирования от кредиторов.

Как пишут "Укринформ" и "Интерфакс-Украина" , Козак отметила, что украинские власти пообещали принять меры для борьбы с неформальной экономикой, в частности, усилить конкуренцию в сфере государственных закупок и устранить лазейки в действующем Трудовом кодексе.

МВФ также требует расширить налоговую базу, которая будет охватывать доходы от онлайн-операций, и отменить льготы по регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС).

Что касается принятого Верховной Радой госбюджета, то Козак подчеркнула, что команда МВФ сейчас оценивает полный текст документа, отметив, что он "в целом отвечает программным обязательствам".

О программе МВФ

Украина и МВФ достигли договоренностей на уровне персонала о новой программе поддержки на $8,1 млрд в четыре года.

Официально утвердить программу должен еще Исполнительный совет МВФ.

По оценкам МВФ, финансовый разрыв Украины в 2026-2029 годах составит около $136,5 млрд, из которых $63 млрд - в 2026-2027 годах, даже с учетом уже подтвержденной международной помощи.

Ранее сообщалось, что украинское правительство готовит ряд налоговых изменений, включая введение НДС для ФЛП с годовым доходом более 1 миллиона гривен (24 тысячи долларов). Этой лазейкой активно пользуются крупные компании и сети ресторанов для уменьшения налоговых выплат.

Украинское правительство также взяло обязательства: