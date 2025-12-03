Госбюджет-2026: Украина рассчитывает на более 2 триллионов гривен от международных партнеров

Сегодня, 3 декабря, Верховная Рада приняла в целом закон о государственном бюджете на 2026 год. Потребность во внешней поддержке на следующий год составит 2 трлн 79 млрд гривен.

Как пишет Delo, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Предполагается привлечение ресурсов от Всемирного банка, ЕС, Великобритании, МВФ и стран "Большой семерки", - отметили в Минфине.

Поддержка партнеров

Важно, что сегодня Европейская Комиссия (ЕК) представила два ключевых решения, направленных на обеспечение финансовой устойчивости Украины в течение 2026-2027 годов.

Два ключевых финансовых решения ЕК:

Заимствование ЕС (на базе бюджета). Обеспечение финансовой поддержки через заимствования, опирающиеся на бюджет ЕС ("запас"). "Репарационный кредит" (на основе замороженных активов РФ). Предоставление Комиссии полномочий на заимствование остатков наличных денег в финансовых учреждениях ЕС, где хранятся иммобилизованные активы Центрального банка России.

Эти предложения подчеркивают обязательство ЕС поддерживать Украину не только в защите суверенитета и государственных функций, но и рассматриваются как стратегическая инвестиция в безопасность всей Европы.

Кроме того, в конце ноября Украина и МВФ достигли договоренностей на уровне персонала о новой программе поддержки на $8,1 млрд на четыре года. Новая программа поможет профинансировать критические издержки, сохранить макрофинансовую стабильность и привлечь дополнительную внешнюю поддержку.

МВФ отмечает, что украинская экономика продолжает демонстрировать устойчивость, несмотря на новые российские атаки по энергетической инфраструктуре, но риски остаются очень высокими.

Решение совета директоров МВФ о запуске программы финансовой поддержки Украины ожидается в январе, тогда же поступит и первая выплата.