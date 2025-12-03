Запланована подія 2

Новости
Госбюджет-2026: Украина рассчитывает на более 2 триллионов гривен от международных партнеров

гривна
В 2026 году Украина потребует 2 трлн 79 млрд грн внешнего финансирования / Shutterstock

Сегодня, 3 декабря, Верховная Рада приняла в целом закон о государственном бюджете на 2026 год. Потребность во внешней поддержке на следующий год составит 2 трлн 79 млрд гривен.

Как пишет Delo, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Предполагается привлечение ресурсов от Всемирного банка, ЕС, Великобритании, МВФ и стран "Большой семерки", - отметили в Минфине.

Поддержка партнеров

Важно, что сегодня Европейская Комиссия (ЕК) представила два ключевых решения, направленных на обеспечение финансовой устойчивости Украины в течение 2026-2027 годов.

Два ключевых финансовых решения ЕК:

  1. Заимствование ЕС (на базе бюджета). Обеспечение финансовой поддержки через заимствования, опирающиеся на бюджет ЕС ("запас").
  2. "Репарационный кредит" (на основе замороженных активов РФ). Предоставление Комиссии полномочий на заимствование остатков наличных денег в финансовых учреждениях ЕС, где хранятся иммобилизованные активы Центрального банка России.

Эти предложения подчеркивают обязательство ЕС поддерживать Украину не только в защите суверенитета и государственных функций, но и рассматриваются как стратегическая инвестиция в безопасность всей Европы.

Кроме того, в конце ноября Украина и МВФ достигли договоренностей на уровне персонала о новой программе поддержки на $8,1 млрд на четыре года. Новая программа поможет профинансировать критические издержки, сохранить макрофинансовую стабильность и привлечь дополнительную внешнюю поддержку.

МВФ отмечает, что украинская экономика продолжает демонстрировать устойчивость, несмотря на новые российские атаки по энергетической инфраструктуре, но риски остаются очень высокими.

Решение совета директоров МВФ о запуске программы финансовой поддержки Украины ожидается в январе, тогда же поступит и первая выплата.

Автор:
Татьяна Ковальчук