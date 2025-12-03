"Репарационный кредит" и заимствование: Еврокомиссия представила два пути финансирования Украины на 2026-2027 годы

Европейская Комиссия (ЕК) представила два ключевых решения, направленных на обеспечение финансовой устойчивости Украины в течение 2026-2027 годов в условиях продолжающейся российской агрессии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ЕК.

Эти предложения, состоящие из комплексного набора пяти правовых документов, являются ответом на обязательства Европейского Совета от 23 октября 2025 года по поддержке будущих бюджетных и оборонных потребностей Украины.

"Благодаря сегодняшним предложениям мы обеспечим Украине средства для самозащиты и продвижения мирных переговоров с позиции силы. Мы предлагаем решения, которые помогут покрыть финансовые потребности Украины в течение следующих двух лет, поддержать государственный бюджет и укрепить ее оборонную промышленность, а также ее интеграцию в европейскую оборонно-промышленную базу", - отметила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Какие решения предлагает ЕК?

Поскольку Россия не демонстрирует готовность к справедливому миру, финансовая нагрузка на Украину продолжает расти. Поэтому устойчивая и гибкая поддержка со стороны ЕС становится критически важной, независимо от того, находится ли страна в состоянии войны или мира. Эти инициативы выдвинуты на фоне интенсивного усиления атак России на украинскую инфраструктуру и роста гибридных угроз против государств-членов ЕС.

Два ключевых финансовых решения ЕК:

Заимствование ЕС (на базе бюджета). Обеспечение финансовой поддержки через заимствования, опирающиеся на бюджет ЕС ("запас").

"Репарационный кредит" (на базе замороженных активов РФ). Предоставление Комиссии полномочий на заимствование остатков наличных денег в финансовых учреждениях ЕС, где хранятся иммобилизованные активы Центрального банка России.

Эти предложения подчеркивают обязательство ЕС поддерживать Украину не только в защите суверенитета и государственных функций, но и рассматриваются как стратегическая инвестиция в безопасность всей Европы.

Механизмы и гарантии

Пакет включает ряд гарантий для защиты государств-членов и финансовых учреждений от возможных ответных мер со стороны России, а также от незаконной экспроприации в юрисдикциях, дружественных к России. Для покрытия какого-либо остаточного риска предусмотрен мощный механизм солидарности, подкрепленный двусторонними национальными гарантиями или бюджетом ЕС.

Урсула фон дер Ляен подчеркнула: "Благодаря сегодняшним предложениям мы обеспечим Украине средства для самозащиты и продвижения мирных переговоров с позиции силы. Мы предлагаем создать "Репарационный кредит", используя остатки наличных денег из иммобилизованных российских активов в ЕС, с надежными гарантиями для наших государств-членов".

Следующие шаги подразумевают быстрый прогресс в Европейском Парламенте и Совете. Ожидается, что следующее заседание Европейского Совета 18-19 декабря должно определить четкие обязательства по дальнейшим действиям.

Напомним, в ноябре сообщалось, что Европейский Союз представит законодательное предложение, позволяющее использовать замороженные активы РФ для так называемого " репарационного кредита " Украине на €140 млрд.