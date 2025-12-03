Запланована подія 2

"Репарационный кредит" и заимствование: Еврокомиссия представила два пути финансирования Украины на 2026-2027 годы

Еврокомиссия
Еврокомиссия представила два решения по финансовой поддержке Украины / Depositphotos

Европейская Комиссия (ЕК) представила два ключевых решения, направленных на обеспечение финансовой устойчивости Украины в течение 2026-2027 годов в условиях продолжающейся российской агрессии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ЕК.

Эти предложения, состоящие из комплексного набора пяти правовых документов, являются ответом на обязательства Европейского Совета от 23 октября 2025 года по поддержке будущих бюджетных и оборонных потребностей Украины.

"Благодаря сегодняшним предложениям мы обеспечим Украине средства для самозащиты и продвижения мирных переговоров с позиции силы. Мы предлагаем решения, которые помогут покрыть финансовые потребности Украины в течение следующих двух лет, поддержать государственный бюджет и укрепить ее оборонную промышленность, а также ее интеграцию в европейскую оборонно-промышленную базу", - отметила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Какие решения предлагает ЕК?

Поскольку Россия не демонстрирует готовность к справедливому миру, финансовая нагрузка на Украину продолжает расти. Поэтому устойчивая и гибкая поддержка со стороны ЕС становится критически важной, независимо от того, находится ли страна в состоянии войны или мира. Эти инициативы выдвинуты на фоне интенсивного усиления атак России на украинскую инфраструктуру и роста гибридных угроз против государств-членов ЕС.

Два ключевых финансовых решения ЕК:

  1. Заимствование ЕС (на базе бюджета). Обеспечение финансовой поддержки через заимствования, опирающиеся на бюджет ЕС ("запас").
  2. "Репарационный кредит" (на базе замороженных активов РФ). Предоставление Комиссии полномочий на заимствование остатков наличных денег в финансовых учреждениях ЕС, где хранятся иммобилизованные активы Центрального банка России.

Эти предложения подчеркивают обязательство ЕС поддерживать Украину не только в защите суверенитета и государственных функций, но и рассматриваются как стратегическая инвестиция в безопасность всей Европы.

Механизмы и гарантии

Пакет включает ряд гарантий для защиты государств-членов и финансовых учреждений от возможных ответных мер со стороны России, а также от незаконной экспроприации в юрисдикциях, дружественных к России. Для покрытия какого-либо остаточного риска предусмотрен мощный механизм солидарности, подкрепленный двусторонними национальными гарантиями или бюджетом ЕС.

Урсула фон дер Ляен подчеркнула: "Благодаря сегодняшним предложениям мы обеспечим Украине средства для самозащиты и продвижения мирных переговоров с позиции силы. Мы предлагаем создать "Репарационный кредит", используя остатки наличных денег из иммобилизованных российских активов в ЕС, с надежными гарантиями для наших государств-членов".

Следующие шаги подразумевают быстрый прогресс в Европейском Парламенте и Совете. Ожидается, что следующее заседание Европейского Совета 18-19 декабря должно определить четкие обязательства по дальнейшим действиям.

Напомним, в ноябре сообщалось, что Европейский Союз представит законодательное предложение, позволяющее использовать замороженные активы РФ для так называемого " репарационного кредита "   Украине на €140 млрд.

Автор:
Татьяна Ковальчук