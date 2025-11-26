"Репарационный кредит" Украине: ЕС представит законодательное предложение для использования замороженных активов РФ

Европейский Союз представит законодательное предложение, позволяющее использовать замороженные активы РФ для так называемого "репарационного кредита" Украине на €140 млрд.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что на предыдущем заседании Европейского Совета было взято обязательство обеспечить финансовые потребности Украины в 2026-2027 годах, а Еврокомиссия уже подготовила варианты решений, включая использование замороженных российских активов, и теперь готова представить юридический текст.

Источники издания, знакомые с ситуацией, сообщают, что документ ЕС должен быть обнародован в ближайшие дни.

"Я не вижу ни одного сценария, при котором европейские налогоплательщики должны платить весь счет сами. Это недопустимо. Также понятно, что любое решение должно приниматься согласно правилам компетентных юрисдикций и с уважением к европейскому и международному праву", - подчеркнула президент Европейской комиссии Урсула фон.

Bloomberg пишет, что Европа находится под сильным давлением, чтобы отказаться от этих активов, ведь США в рамках так называемого мирного плана из 28 пунктов недавно обнародовали собственную идею использования этих денег для совместных инвестиций с Россией.

Заметим, после саммита в Брюсселе 23 октября лидеры ЕС решили отложить принятие решения по использование замороженных российских активов в поддержку Украины.

Принятие решения заблокировала Бельгия, требующая гарантий, что не будет нести финансовые риски в случае возможного дефолта. Речь идет об активах центробанка РФ на сумму около 140 млрд евро, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

Следующая встреча по теме "репарационного кредита" запланирована на 18-19 декабря.

"Репарационный кредит" от ЕС

Напомним, недавно Европейский Союз начал рассматривать возможность предоставления Украине "репарационного кредита" .

Планируется, что Украина может получить около 140 млрд евро новых кредитов по замороженным российским активам. Средства будут возвращены только в том случае, если Россия согласится выплатить компенсацию за нанесенный войной ущерб.

В ЕС все больше убеждены, что использование замороженных активов российского центрального банка является единственным действенным способом обеспечить стабильное финансирование Украины, поскольку другие источники поддержки иссякают.

Согласно макропрогнозу ICU, украинская экономика будет оставаться критически зависимой от международной помощи, по меньшей мере, до конца 2026 года. В то же время потенциальное утверждение " репарационного кредита " от ЕС на 140 млрд евро, привязанного к замороженным российским активам, может стать "финансовым щитом" для Украины и существенно улучшить макроэкономические перспективы.

Но есть и оборотная сторона инициативы: замороженные российские активы планировались как источник финансирования послевоенного восстановления, поэтому их использование для текущих нужд ограничивает возможности в будущем.

Общая стоимость замороженных активов российского центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 миллиардов евро.