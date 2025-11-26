"Репараційний кредит" Україні: ЄС представить законодавчу пропозицію для використання заморожених активів РФ

Європейський Союз представить законодавчу пропозицію, що дозволяє використати заморожені активи РФ для так званого “репараційного кредиту” Україні на €140 млрд.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що на попередньому засіданні Європейської Ради було взято зобов’язання забезпечити фінансові потреби України у 2026–2027 роках, а Єврокомісія вже підготувала варіанти рішень, включно з використанням заморожених російських активів, і тепер готова представити юридичний текст.

Джерела видання, знайомі із ситуацією, повідомляють, що документ ЄС має бути оприлюднено найближчими днями.

"Я не бачу жодного сценарію, за якого європейські платники податків мають сплачувати весь рахунок самі. Це неприпустимо. Так само зрозуміло, що будь-яке рішення має ухвалюватися згідно з правилами компетентних юрисдикцій і з повагою до європейського та міжнародного права", - наголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Bloomberg пише, що Європа перебуває під сильним тиском, щоб відмовитися від цих активів, адже США у рамках так званого "мирного плану" з 28 пунктів нещодавно оприлюднили власну ідею використання цих грошей для спільних інвестицій з Росією.

Зауважимо, після саміту в Брюсселі 23 жовтня лідери ЄС вирішили відкласти ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів на підтримку України.

Ухвалення рішення заблокувала Бельгія, яка вимагає гарантій, що не нестиме фінансових ризиків у разі можливого дефолту. Йдеться про активи центробанку РФ на суму близько 140 млрд євро, що перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear.

Наступна зустріч на тему "репараційного кредиту" запланована на 18-19 грудня.

"Репараційний кредит" від ЄС

Нагадаємо, нещодавно Європейський Союз почав розглядати можливість надання Україні "репараційного кредиту".

Планується, що Україна може отримати близько 140 млрд євро нових кредитів із заморожених російських активів. Кошти будуть повернуті лише у разі, якщо Росія погодиться виплатити компенсацію за завдані війною збитки.

В ЄС дедалі більше переконані, що використання заморожених активів російського центрального банку є єдиним дієвим способом забезпечити стабільне фінансування України, оскільки інші джерела підтримки вичерпуються.

Згідно з макропрогнозом ICU, українська економіка залишатиметься критично залежною від міжнародної допомоги щонайменше до кінця 2026 року. Водночас потенційне затвердження "репараційного кредиту" від ЄС на 140 млрд євро, прив’язаного до заморожених російських активів, може стати "фінансовим щитом" для України та суттєво покращити макроекономічні перспективи.

Але є і зворотний бік ініціативи: заморожені російські активи планувалися як джерело фінансування післявоєнної відбудови, тож їхнє використання для поточних потреб обмежує можливості у майбутньому.

Загальна вартість заморожених активів російського центробанку у світі становить, за різними підрахунками, від 260 до 350 мільярдів євро.