"Репараційний кредит" ЄС для України може сягнути 130 млрд євро - Reuters

Європейський Союз розглядає можливість надання Україні так званого “репараційного кредиту” обсягом до 130 мільярдів євро. Остаточна сума буде визначена після того, як Міжнародний валютний фонд оцінить фінансові потреби України на 2026–2027 роки.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Репараційний кредит для України

Європейська комісія запропонувала механізм так званого "репараційного кредиту" для України, який базуватиметься на коштах від заморожених російських активів. Ідею представила 10 вересня президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн. Йдеться про використання готівки, отриманої з активів Росії, що були іммобілізовані на Заході після її вторгнення в Україну у 2022 році.

Передбачається, що позика має допомогти Києву у фінансуванні оборонних потреб, а її повернення відбудеться лише після отримання Україною репарацій від Росії відповідно до майбутньої мирної угоди. При цьому ризики будуть розподілені між європейськими державами та, можливо, іншими країнами "Великої сімки".

Загальний обсяг заморожених російських активів у Європі оцінюється приблизно у 210 мільярдів євро, більшість із яких зберігається в бельгійському центральному депозитарії Euroclear. Наразі близько 175 мільярдів євро цих активів вже конвертовані у готівку, що потенційно може стати основою для майбутньої позики. Водночас, за словами чиновників, перш ніж ЄС ухвалить рішення про "репараційний кредит", потрібно буде погасити попередню позику G7 обсягом 45 мільярдів євро. Це залишить близько 130 мільярдів євро доступних для нового фінансового інструменту.

ЄС готує механізм використання активів

Єврокомісія визначить розмір майбутнього кредиту для України після оцінки фінансових потреб країни МВФ. За словами комісара з питань економіки Валдіса Домбровскіса, поки що конкретні параметри не узгоджені.

У Брюсселі працюють над механізмом, який дозволить залучити заморожені російські активи без їх конфіскації — це принципове питання для багатьох урядів ЄС та ЄЦБ. Імовірно, буде створено спеціальну структуру, яка зможе перевести кошти з Euroclear в обмін на безкупонні облігації, випущені Європейською комісією під гарантії країн ЄС та, можливо, G7.

Нагадаємо, у Європі посилюється підтримка ідеї використання заморожених російських активів для фінансування України. Німеччина змінила свою позицію і стала прихильником максимального залучення цих коштів для оборонних потреб Києва, що збігається з ініціативами Єврокомісії та зростаючим тиском з боку США.