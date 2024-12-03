Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,65

+0,06

EUR

43,72

--0,18

Готівковий курс:

USD

41,81

41,75

EUR

44,40

44,22

Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Суспільство
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У 2025 році українці зможуть подати заяву про репарації за злочини Росії

Запрацюють всі 45 категорій заяв про відшкодування збитків
Наслідки обстрілів у Запорізькій області. Фото: ОВА

Українці зможуть подати заяву про репарації за будь-які злочини Росії вже у 2025 році. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров за результатами зустрічі з командою міжнародного Реєстру збитків для України.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.
Київ, 12 грудня, офлайн
Забронювати участь

Зазначається, що у міжнародному реєстрі запрацюють всі 45 категорій заяв про відшкодування збитків, завданих РФ.

Також, за словами міністра, у застосунку "Дія" з'являться заяви про репарації для тих, хто змушений був покинути свій дім, постраждав унаслідок війни, втратив автомобілі та зазнав інших видів збитків.  Зазначається, що ще у квітні спеціалісти почали збирати інформацію про знищене житло до реєстру.

За словами очільника Мінцифри, найбільше заяв отримали з Донецької, Харківської та Херсонської областей.

"Якщо ви чи ваші рідні постраждали від дій росії — подавайте заяви до міжнародного Реєстру збитків через застосунок "Дія". Світ повинен знати все про злочини країни-терориста", - резюмував Федоров.

Найпоширеніші причини збитків для подання заяв:

·         бойові дії у фронтовій або прифронтовій зоні;

·         артилерійський обстріл;

·         повітряна атака;

·         окупація населеного пункту;

·         руйнування Каховської ГЕС.

Нагадаємо, що можливість повідомити про пошкоджене чи знищене майно в міжнародний Реєстр збитків через "Дію" з'явилася в українців ще у травні.

Більше про те, як працює реєстр та які його цілі, читайте у статті Delo.ua "Міжнародний реєстр збитків від Росії: як податися і коли чекати результатів".

Автор:
Ольга Опенько