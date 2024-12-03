У 2025 році українці зможуть подати заяву про репарації за злочини Росії

Українці зможуть подати заяву про репарації за будь-які злочини Росії вже у 2025 році. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров за результатами зустрічі з командою міжнародного Реєстру збитків для України.

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Зазначається, що у міжнародному реєстрі запрацюють всі 45 категорій заяв про відшкодування збитків, завданих РФ.

Також, за словами міністра, у застосунку "Дія" з'являться заяви про репарації для тих, хто змушений був покинути свій дім, постраждав унаслідок війни, втратив автомобілі та зазнав інших видів збитків. Зазначається, що ще у квітні спеціалісти почали збирати інформацію про знищене житло до реєстру.

За словами очільника Мінцифри, найбільше заяв отримали з Донецької, Харківської та Херсонської областей.

"Якщо ви чи ваші рідні постраждали від дій росії — подавайте заяви до міжнародного Реєстру збитків через застосунок "Дія". Світ повинен знати все про злочини країни-терориста", - резюмував Федоров.

Найпоширеніші причини збитків для подання заяв:

· бойові дії у фронтовій або прифронтовій зоні;

· артилерійський обстріл;

· повітряна атака;

· окупація населеного пункту;

· руйнування Каховської ГЕС.

Нагадаємо, що можливість повідомити про пошкоджене чи знищене майно в міжнародний Реєстр збитків через "Дію" з'явилася в українців ще у травні.

Більше про те, як працює реєстр та які його цілі, читайте у статті Delo.ua "Міжнародний реєстр збитків від Росії: як податися і коли чекати результатів".