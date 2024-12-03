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В 2025 году украинцы смогут подать заявление о репарациях за преступления России
Украинцы смогут подать заявление о репарациях за любые преступления России уже в 2025 году. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров по результатам встречи с командой международного Реестра убытков для Украины.
Отмечается, что в международном реестре заработают все 45 категорий заявлений о возмещении ущерба, нанесенного РФ.
Также, по словам министра, в приложении "Дія" появятся заявления о репарациях для тех, кто вынужден был покинуть свой дом, пострадал в результате войны, потерял автомобили и понес другие виды убытков. Отмечается, что еще в апреле специалисты начали собирать информацию об уничтоженном жилье в реестр.
По словам главы Минцифры, больше всего заявлений получили из Донецкой, Харьковской и Херсонской областей.
"Если вы или ваши родные пострадали от действий России — подавайте заявления в международный Реестр убытков через приложение "Дія". Мир должен знать все о преступлениях страны-террориста", — резюмировал Федоров.
Самые распространенные причины ущерба для подачи заявлений:
· боевые действия во фронтовой или прифронтовой зоне;
· артиллерийский обстрел;
· воздушная атака;
· оккупация населенного пункта;
· разрушение Каховской ГЭС.
Напомним, что возможность сообщить о поврежденном или уничтоженном имуществе в международный Реестр убытков в "Дії" появилась у украинцев еще в мае.
Больше о том, как работает реестр и каковы его цели, читайте в статье "Международный реестр убытков от России: как податься и когда ждать результатов".