Украина может получить репарации еще до поражения РФ: что известно

Украина может создать исторический прецедент и получить репарации на восстановление от страны-агрессора еще до того, как Россия потерпит поражение на поле боя.

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Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюска в ходе дискуссии "Замороженные активы: холодный фронт российской войны против Украины", передает Укринформ.

Последствия агрессивной войны

"Россия еще не проиграла – и это правда. Но это не значит, что мы не можем получить компенсацию за нанесенный ущерб и репарацию. Это будет уникальный случай для истории войн – получить компенсацию во время войны, без того, чтобы страна, которая платит компенсацию, проиграла эту войну. Технически не существует никаких барьеров, чтобы получить такую компенсацию", - заметил Малюська, отвечая на вопрос о возможности, с правовой точки зрения, взыскании репараций с страны-агрессора еще до поражения в войне.

Он подчеркнул, что с международной точки зрения такая выплата компенсаций Украине от РФ за нанесенный ущерб могла бы быть лучшим сценарием.

Это не только ограничит ресурсы России и ее способность вести войну, но и послужит элементом сдерживания для других тоталитарных режимов.

Как отметил Малюска, диктаторы во всем мире будут понимать – если они начнут агрессивную войну, это повлечет последствия, и одним из таких последствий может быть блокирование и даже изъятие суверенных активов.

Это, по словам министра, было бы "хорошим развитием" для глобальной экономики и для глобальной безопасности.

"В том, что касается создания трибунала или другого международного механизма, – мы не видим, что это необходимо. Во многих странах будет достаточным применить национальное законодательство. Мы предполагаем, что будет заключено какое-то международное соглашение, но, главным образом, для механизма распределения" таких активов. Мы должны создать фонд компенсации, - это та история, которая уже началась с формирования реестра причиненного ущерба", - сообщил Малюска.

Его мнение разделил немецкий адвокат-международник доктор Патрик Хайнеманн.

"Обычно после войны страны садятся за стол переговоров. Мирный договор, как правило, содержит вопрос относительно репараций. Но это не означает, что Россия не обязана платить Украине никаких репараций еще до заключения такого мирного соглашения. По международному праву, ответственность государства Россия действует уже сейчас, уже в эти дни она обязана платить репарации. Этот прецедент должен произойти. Вся эта ситуация, когда Россия имеет миллиарды заблокированных долларов и евро за рубежом - она уникальна", - отметил немецкий юрист.

Конфискация замороженных активов РФ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов, для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

Она сказала, что стоимость замороженных российских суверенных активов составляет около 211 млрд евро (223 млрд долларов), отметив, что ЕС решил, что Россия должна заплатить за восстановление Украины.

При этом в Евросоюзе месяцами обсуждают возможность передачи Украине прибыли, полученной от таких активов.

Недавно Верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель сообщил, что страны-члены ЕС пришли к соглашению об использовании средств, полученных от процентов от замороженных активов России.

Украина в свою очередь сообщила западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.

12 февраля Совет Европейского Союза принял постановление, согласно которому центральные депозитарии, владеющие более 1 миллионом евро, активов центрального банка России должны отдельно вести учет замороженных активов и доходов от них, накапливаемых через ограничительные меры ЕС.

12 февраля Совет Европейского Союза принял постановление, согласно которому центральные депозитарии, владеющие более 1 миллионом евро, активов центрального банка России должны отдельно вести учет замороженных активов и доходов от них, накапливаемых через ограничительные меры ЕС.

Также Европейский Союз подготовил предложения, согласно которым Украина начнет получать доходы от замороженных российских активов уже в июле.

Недавно министр финансов Франции Бруно Ле Мер публично раскритиковал мнение министра финансов США Джанет Йеллен о том, что было бызаконно конфисковать около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, что свидетельствует о глубоких разногласиях между странами "Группы семи" (G7) в этом вопросе.