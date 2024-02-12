Совет Евросоюза сделал шаг к конфискации замороженных активов РФ

Сегодня Совет Европейского Союза принял решение, согласно которому центральные депозитарии, владеющие более 1 миллионом евро активов Центрального банка России, должны отдельно вести учет замороженных активов и доходов от них, которые накапливаются через ограничительные меры ЕС.

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Об этом идет речь на сайте Совета ЕС.

Также центральные депозитарии должны хранить отдельно соответствующие доходы. Кроме того, им запрещается распоряжаться полученной чистой прибылью.

Данное решение открывает ЕР путь к принятию решения о возможном установлении финансового вклада в бюджет ЕС, собранный из этих чистых доходов, для поддержки Украины, ее восстановления и восстановления.

Этот финансовый вклад может быть направлен через бюджет ЕС в Фонд Украины, по которому Совет и Европейский парламент достигли предварительного соглашения 6 февраля 2024 года.

Отмечается, что исходя из рисков и стоимости удержания этих активов и резервов ЦБ РФ, каждый центральный депозитарий может обратиться в свой надзорный орган с просьбой разрешить высвобождение доли этой чистой прибыли с учетом соблюдения уставного капитала и рисков.

В Бельгии предложили новый план по замороженным активам

Правительство Бельгии предложило странам G7 новый план относительно того, как использовать средства замороженных российских активов и доходов с них в пользу Украины. Идея состоит в том, чтобы привлечь долг РФ перед Украиной под залог активов, пытаясь таким образом выстроить компромиссную позицию.

Союзники Украины могут выпустить долговые обязательства и используя активы РФ в качестве залога для погашения долга, требовать от России возмещения убытков по выпущенным обязательствам. Этот шаг позволит преодолеть правовые барьеры, стоящие на пути конфискации российских финансовых ресурсов.

При этом страны ЕС согласовали план Еврокомиссии по передаче прибыли, полученной от замороженных российских активов, в специальный фонд, из которого эти деньги в дальнейшем можно будет использовать для восстановления Украины.

Тем не менее, Европейский союз, вероятно, не решится конфисковать активы центрального банка Российской Федерации, которые заморожены в Европе, несмотря на планы G7 обсудить законность такого шага на встрече в феврале.

Источник фото: ua.depositphotos.com