Запасной план: Украина может получить $300 млрд от продажи репарационных облигаций

Украине нужны деньги, чтобы защищаться от российской агрессии. Соединенные Штаты и Европейский Союз пытаются продолжать помогать Киеву, но пока не передали 300 миллиардов долларов российского Центробанка, которые западные правительства заморозили в начале войны.

Об этом сообщает Reuters.

Как пишет издание, Украина имеет возможность получить $300 млрд, продав облигации, которые будут обеспечены будущими исками к России относительно возмещений нанесенных во время военных действий ущерба.

Киев сможет получить эти средства, если такие ценные бумаги приобретут правительства Европейского Союза и США.

Как отмечает Reuters, было бы лучше, если бы западные партнеры Украины просто дали ей больше денег, как на прошлой неделе сделала Великобритания. Но президент США Джо Байден еще не смог убедить Конгресс одобрить новый пакет для Киева на 61 миллиард долларов. Тем временем Венгрия в декабре заблокировала запланированную помощь ЕС в размере 50 миллиардов евро, хотя другие страны-члены полны решимости найти способ обойти вето венгерских властей.

Попытки конфисковать замороженные активы России также продвигаются медленно. Не только юристы спорят, будет ли конфискация законной.

"Выпуск "репарационных облигаций" мог бы избежать этих проблем. Украина продаст окупаемые ценные бумаги, если - и только если - она получит от России репарации за вред, причиненный войной. Процентные выплаты также могут сворачиваться и выплачиваться только в том случае, если Киев получит компенсацию", – пишет Reuters.

Владельцы облигаций не имели бы договорных требований по замороженным резервам Кремля. Но учитывая, что Россия вряд ли охотно заплатит, эти активы будут вероятным источником наличных денег для возмещения убытков.

"Поскольку на резервы начисляются проценты, они могут быть использованы для выплаты основной суммы облигаций и купонов. Это будет отличаться от конфискации, поскольку активы будут переданы только в том случае, если законный механизм компенсации сначала решит, что ущерб причинен Украине", - подчеркивает издание.

В то же время, по мнению главного глобального экономиста PGIM Fixed Income Дейлипа Сингха, Украина могла бы поделить облигации на несколько траншей, если бы западные страны не захотели скупать все ценные бумаги. Правительства, по его словам, могли бы приобрести наиболее рискованные облигации, а обычные инвесторы – облигации с наименьшим риском.

"Правовой принцип, согласно которому страна должна "осуществить полное возмещение ущерба, причиненного международно-противоправным деянием", хорошо установлен. После того, как Ирак вторгся в Кувейт в 1990 году, Совет Безопасности ООН создал компенсационную комиссию, которая заставила Багдад выплатить 52 миллиарды долларов в качестве компенсации. Деньги поступили от вывода части нефтяных доходов Ирака", - пишет Reuters.

Но международному сообществу будет труднее навязывать свою волю России. В конце концов Совет Безопасности ООН не проголосует за создание комиссии по компенсациям, поскольку Россия является одной из пяти стран, которые могут наложить вето на ее резолюции.

Однако Генеральная Ассамблея ООН, имеющая меньше полномочий, чем Совет Безопасности, но где ни одно государство не имеет права вето, уже заявила, что необходим международный механизм возмещения.

Как напоминает издание, по данным Всемирного банка, к февралю прошлого года расходы по восстановлению страны достигли 411 миллиардов долларов.

Конфискация замороженных активов РФ

В Соединенных Штатах рассматриваются юридические основания, на основе которых США и Европа смогут передать Украине около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, большая часть из них находится в Европе, а не в США.

Соединенные Штаты решили передать Украине активы, конфискованные у российских олигархов, попавших под санкции. Эти средства будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов.

Несколько недель назад американские сенаторы представили законопроект, позволяющий быстрее конфисковать такие активы. Кроме того, документ гарантирует, что все средства, вырученные от конфискации активов, будут направлены на восстановление Украины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

Она сказала, что стоимость замороженных российских суверенных активов составляет около 211 миллиарда евро (223 миллиарда долларов), отметив, что ЕС решил, что Россия должна заплатить за восстановление Украины.

При этом в Евросоюзе месяцами обсуждают возможность передачи Украине прибыли, полученной от таких активов.

Украина в свою очередь сообщила западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.