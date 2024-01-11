Конфискация российских активов: в МВФ очертили свою позицию по этому вопросу

Решения о конфискации российских активов должны принимать те страны, где размещены замороженные средства РФ. Об этом заявила директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак, передает "Укринформ".

По ее словам, Международный валютный фонд следит за текущими дискуссиями по этому вопросу, чтобы оценить потенциальные экономические последствия для любой из стран-членов МВФ или последствия для международной валютной системы. Однако оценки Фонда будут зависеть от того, какие конкретные действия будут предпринимать эти страны.

"Должна сказать, что любые решения, связанные с конфискацией российских активов или наложением налогов на долю в этих активах, должны приниматься на уровне соответствующих органов власти стран (где размещены замороженные активы РФ, – ред.)", – отметила Козак.

Замороженные активы РФ: дискуссии в ЕС и США

Страны "Большой семерки" в октябре 2023 года оценивали замороженные российские суверенные активы примерно в 280 млрд долларов. А Евросоюз утверждал, что заморозил активы РФ на около 21,5 млрд евро.

Месяцами ЕС обсуждает возможность передачи Украине прибыли, полученной от таких активов.

Однако суверенные активы России юридически принадлежат стране-агрессору, поэтому возникают дискуссии о механизме их конфискации.

Летом прошлого года лидеры Евросоюза договорились продолжать работу над планом налогообложения прибыли, полученной от замороженных активов. Но Bloomberg писало, что такая идея является темой споров между ЕС и Европейским центральным банком.

По данным агентства, в Еврокомиссии утверждают, что любые риски по этому вопросу были оценены при заморозке активов в феврале 2022 года. А глава ЕЦБ Кристин Лагард считает, что налог может, в частности, подорвать евро. По ее мнению, сумма, которая поставлена ​​на карту, намного больше, чем несколько миллиардов, которые этот шаг принесет Украине.

В свою очередь США решили передать Украине конфискованные активы, но это касается только средств от имущества российских олигархов, попавших под санкции. Предполагалось, что деньги будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов.

В ноябре американские сенаторы представили законопроект, который позволяет быстрее конфисковать такие активы. Кроме того, документ гарантирует, что все средства, вырученные от конфискации активов, будут направлены на восстановление Украины.

А The New York Times в декабре писало, что администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками касательно использования более 300 млрд замороженных активов на помощь Украине.