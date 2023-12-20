Германия может впервые конфисковать замороженные российские активы, – Spiegel

Федеральный прокурор Германии Петер Франк хочет конфисковать 720 млн евро замороженных российских активов. Соответствующее заявление было подано в Высший региональный суд Франкфурта-на-Майне, сообщает Spiegel.

Сейчас российские олигархи и корпорации не имеют права распоряжаться замороженными деньгами, яхтами и недвижимостью, но остаются владельцами.

Однако Германия может конфисковать, в частности, деньги Национального расчетного депозитария Московской биржи, замороженные летом 2022 года. Когда эти активы были включены в санкционный список ЕС, JP Morgan получил запрос на трансфер более 720 млн евро на счет другой дочерней компании биржи, однако в операции было отказано.

Следователи считают, что стремление вывести эти средства уже после оглашения санкций может считаться попыткой обойти европейские ограничения.

Надежд на арест нарушителей нет, поэтому Германия может конфисковать средства по решению суда. Если так и произойдет, это будет первый подобный прецедент в стране.

Замороженные активы РФ: дискуссии в ЕС и США

Страны "Большой семерки", среди которых и Германия, в октябре оценивали замороженные российские суверенные активы примерно в 280 млрд долларов. Евросоюз же утверждает, что заморозил активы РФ на около 21,5 млрд евро.

Месяцами ЕС обсуждает возможность передачи Украине прибыли, полученной от таких активов.

Однако суверенные активы России юридически принадлежат стране-агрессору, поэтому возникают дискуссии о механизме их конфискации.

Летом лидеры Евросоюза договорились продолжать работу над планом налогообложения прибыли, полученной от замороженных активов. Но Bloomberg писало, что подобная идея является темой споров между ЕС и Европейским центральным банком.

По данным агентства, в Еврокомиссии утверждают, что любые риски по этому вопросу были оценены при замораживании активов в феврале 2022 года. А глава ЕЦБ Кристин Лагард считает, что налог может, в частности, подорвать евро. По ее мнению, сумма, которая поставлена ​​на карту, намного больше, чем несколько миллиардов, которые этот шаг принесет Украине.

В свою очередь США решили передать Украине конфискованные активы, но это касается только средств от имущества российских олигархов, попавших под санкции. Предполагалось, что деньги будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов.

Несколько недель назад американские сенаторы представили законопроект, позволяющий быстрее конфисковать такие активы. Кроме того, документ гарантирует, что все средства, вырученные от конфискации активов, будут направлены на восстановление Украины.