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ЕС планирует передать Украине доходы от замороженных российских активов: о какой сумме идет речь
Страны Евросоюза обсуждают варианты передачи Украине прибыли, полученной от российских замороженных активов. Речь идет о доходе от суммы в 196,6 млрд евро. За квартал сумма начисленных процентов на эти активы составила 734 миллиона евро – именно эти деньги может получить Киев.
Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.
Чиновники ищут законный путь использования доходов от средств, застрявших в расчетной компании Euroclear. Известно, что провели несколько совещаний на этот счет.
Решение не приведет к экспроприации самих активов, но будет означать усиление финансового давления Запада на Россию, чтобы помочь Киеву защититься от российской агрессии.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По данным бельгийского правительства, санкции заморозили российские активы в Euroclear на сумму 196,6 млрд евро, из которых 180 млрд евро – это активы российского центрального банка. Эти активы генерируют наличные деньги от купонов и выкупов. Euroclear реинвестирует доход, и именно прибыль, полученную от реинвестирования, чиновники ЕС планируют передать Украине.
Схема получения дохода работает следующим образом: Euroclear предоставляет взаймы остатки наличных денег своих клиентов для минимизации кредитного риска и получает проценты. Высокие ставки вместе с нетипичным накоплением платежей из-за санкций привели к росту прибыли. В первом квартале 2023 года доход составил 734 миллиона евро.
Отметим, что правительство Украины считает, что основным источником восстановления государства должны стать конфискованные активы России. Кабмин сообщал о первом успешном кейсе. Речь идет о конфискации активов двух российских банков на сумму 17 млрд грн.
Источник фото: ua.depositphotos.com