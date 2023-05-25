ЕС планирует передать Украине доходы от замороженных российских активов: о какой сумме идет речь

Страны Евросоюза обсуждают варианты передачи Украине прибыли, полученной от российских замороженных активов. Речь идет о доходе от суммы в 196,6 млрд евро. За квартал сумма начисленных процентов на эти активы составила 734 миллиона евро – именно эти деньги может получить Киев.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Чиновники ищут законный путь использования доходов от средств, застрявших в расчетной компании Euroclear. Известно, что провели несколько совещаний на этот счет.

Решение не приведет к экспроприации самих активов, но будет означать усиление финансового давления Запада на Россию, чтобы помочь Киеву защититься от российской агрессии.

По данным бельгийского правительства, санкции заморозили российские активы в Euroclear на сумму 196,6 млрд евро, из которых 180 млрд евро – это активы российского центрального банка. Эти активы генерируют наличные деньги от купонов и выкупов. Euroclear реинвестирует доход, и именно прибыль, полученную от реинвестирования, чиновники ЕС планируют передать Украине.

Схема получения дохода работает следующим образом: Euroclear предоставляет взаймы остатки наличных денег своих клиентов для минимизации кредитного риска и получает проценты. Высокие ставки вместе с нетипичным накоплением платежей из-за санкций привели к росту прибыли. В первом квартале 2023 года доход составил 734 миллиона евро.

Отметим, что правительство Украины считает, что основным источником восстановления государства должны стать конфискованные активы России. Кабмин сообщал о первом успешном кейсе. Речь идет о конфискации активов двух российских банков на сумму 17 млрд грн.

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