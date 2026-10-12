ВЛК и выплаты после ранения: какие документы будут оформлять по новым правилам

В Вооруженных силах Украины был введен единый образец приказа о ранении военнослужащих. Документ должен унифицировать фиксацию обстоятельств травмирования и помочь избежать задержек с оформлением справок, прохождением военно-врачебной комиссии (ВЛК) и назначением выплат.

Как пишет Dilo, об этом информирует прессслужба Минобороны.

Ранения военных в ВСУ

Ранее военные части оформляли такие приказы по разным подходам. Из-за неполных данных или задержек с подготовкой документов могли несвоевременно выдавать справки об обстоятельствах травмы. Это в свою очередь усложняло оформление выплат и установление ВЛК связи ранения с защитой Родины.

Какие данные будут вноситься в приказ

По единственному образцу в документе будут фиксировать ключевую информацию об обстоятельствах ранения, в частности:

дату и место происшествия;

должность военнослужащего и задачи, которые он выполнял;

сведения о предоставленной медицинской помощи и месте эвакуации;

данные свидетелей;

документы, подтверждающие обстоятельства ранения.

Какие сроки установлены для оформления

Командир воинской части должен выдать приказ в течение пяти дней со дня ранения или с момента получения информации о происшествии.

На основании приказа готовится справка об обстоятельствах травмы. Она необходима для прохождения ВЛК и оформления предусмотренных выплат.

Введение единого образца должно обеспечить систематизированное оформление информации о ранениях и уменьшить риск задержек из-за отсутствия необходимых сведений в документах.

Напомним, за 9 месяцев 2026 года украинские военные заказали более 590 тысяч беспилотных летательных аппаратов на Brave1 Market. Средняя сумма заказов в месяц с начала года выросла более чем вдвое.