ВЛК і виплати після поранення: які документи оформлюватимуть за новими правилами

У Збройних силах України запровадили єдиний зразок наказу про поранення військовослужбовців. Документ має уніфікувати фіксацію обставин травмування та допомогти уникнути затримок з оформленням довідок, проходженням військово-лікарської комісії (ВЛК) і призначенням виплат.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Міноборони.

Поранення військових у ЗСУ

Раніше військові частини оформлювали такі накази за різними підходами. Через неповні дані або затримки з підготовкою документів могли несвоєчасно видавати довідки про обставини травми. Це, своєю чергою, ускладнювало оформлення виплат і встановлення ВЛК зв’язку поранення із захистом Батьківщини.

Які дані вноситимуть до наказу

За єдиним зразком у документі фіксуватимуть ключову інформацію про обставини поранення, зокрема:

дату та місце події;

посаду військовослужбовця і завдання, яке він виконував;

відомості про надану медичну допомогу та місце евакуації;

дані свідків;

документи, що підтверджують обставини поранення.

Які строки встановлено для оформлення

Командир військової частини має видати наказ протягом п’яти днів від дня поранення або з моменту отримання інформації про подію.

На підставі наказу готують довідку про обставини травми. Вона необхідна для проходження ВЛК та оформлення передбачених виплат.

Запровадження єдиного зразка має забезпечити систематизоване оформлення інформації про поранення та зменшити ризик затримок через відсутність необхідних відомостей у документах.

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