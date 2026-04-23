У 2026 році військові замовили через "е-Бали" дрони, РЕБ та НРК на 14 млрд грн

У 2026 році через систему "е-Бали" на фронт вже поставлено понад 181 000 одиниць техніки, включаючи дрони, наземні роботизовані комплекси та засоби радіоелектронної боротьби. Підрозділи замовили обладнання через Brave1 Market на загальну суму 14 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міноборони.

Програма дозволяє військовим самостійно обирати та отримувати перевірені в боях рішення додатково до державного централізованого забезпечення. Наразі до системи долучено близько 95% дронових підрозділів.

У березні через "е-Бали" зафіксовано понад 35 300 ліквідованих та важкопоранених окупантів, а також понад 151 200 уражених цілей.

Пріоритетними цілями в системі є особовий склад ворога, за що збільшено кількість балів. Програма також розширена на бойову роботу армійської авіації, мобільних вогневих груп проти Shahed та снайперів.

Кожне ураження фіксується відеодоказами, які формують масив даних у системі DELTA. Ці дані стають базою для тренування ШІ-моделей та розвитку інфраструктури для аналізу бойових дій.

Нагадаємо, у серпні 2025 року запрацювала оновлена програма "Армія дронів.Бонус", відома як "е-Бали". Завдяки цій системі українські військові вже замовили техніки на понад 1 мільярд гривень, включно з 22 тисячами FPV-дронів, бомберів, розвідувальних БпЛА та засобів РЕБ.