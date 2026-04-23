Київ готовий поступитися частиною пільг ЄС для пришвидшення переговорів про вступ

Україна готова відкласти доступ до частини фінансових пільг Європейського Союзу, щоб пришвидшити процес вступу до блоку.

Як інформує Delo.ua, про це розповів віце-прем’єр-міністр Тарас Качка в інтерв’ю Bloomberg.

За його словами, Київ може погодитися на відтермінування отримання субсидій у межах Спільної сільськогосподарської політики ЄС на кілька років. Це розглядається як можливий компроміс для зменшення політичної напруги навколо найбільш чутливої бюджетної програми Євросоюзу.

Качка зазначив, що Україна готова обговорювати умови такого підходу, оскільки пріоритетом залишається максимально швидке повноцінне членство в ЄС, навіть із тимчасовим обмеженням доступу до окремих фінансових інструментів.

Він також нагадав, що Спільна аграрна політика ЄС є одним із найбільших елементів довгострокового бюджету блоку та традиційно викликає складні переговори між країнами-членами і новими учасниками.

Україна вже стикалася з політичними суперечками в ЄС щодо аграрного експорту, зокрема з Польщею, після часткового послаблення торговельних обмежень.

Окремо Качка повідомив, що Київ розраховує на швидке просування переговорів про вступ і навіть підписання відповідного договору вже наступного року за умови прогресу. Водночас ратифікація з боку країн ЄС може зайняти ще кілька років.

Також Україна наполягає на якнайшвидшому отриманні першого траншу кредиту ЄС обсягом 90 млрд євро. Частина цих коштів має бути спрямована на критичні військові витрати.

За словами Качки, Угорщина блокує виплати через суперечку щодо постачання російської нафти, однак Київ очікує на швидке врегулювання ситуації та відновлення фінансування за підтримки країн ЄС.

Нагадаємо, 17 березня українська делегація в Брюсселі отримала умови за останніми трьома переговорними кластерами. Тепер держава має повний перелік вимог, виконання яких необхідне для офіційного набуття членства в Європейському Союзі.