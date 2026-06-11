На кордоні з Молдовою зводять новий автомобільний перехід

На Вінниччині триває будівництво міжнародного автомобільного пункту пропуску “Бронниця–Унгурь” на кордоні з Молдовою. Проєкт передбачає створення сучасної інфраструктури для швидшого та зручнішого перетину кордону і підвищення пропускної спроможності пункту.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Прикордонна інфраструктура України

Будівельні роботи виконуються згідно з графіком. Наразі триває монтаж службових приміщень, зокрема встановлюються павільйони для працівників Державної митної служби та Державної прикордонної служби України.

Паралельно ведеться монтаж металевих конструкцій оглядового містка та облаштування колон майбутнього захисного навісу.

На будівельний майданчик уже доставлено павільйон для оформлення пасажирів автобусів. Його встановлення дозволить пришвидшити та зробити більш комфортними процедури прикордонного й митного контролю.

Реалізація проєкту сприятиме розвитку прикордонної інфраструктури, підвищенню пропускної спроможності кордону та покращенню транспортного сполучення між Україною та Молдовою.

Загалом розбудова цього пункту пропуску має на меті посилення логістичних можливостей держави та стимулювання економічного розвитку прикордонних регіонів.

Нагадаємо, із 15 червня 2026 року в пункті пропуску “Шегині – Медика” на українсько-польському кордоні розпочнуться ремонтні роботи автобусної смуги руху.