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На границе с Молдовой строят новый автомобильный переход

Украина инвестирует в более быстрое и современное пересечение границы
Украина расширяет пограничную инфраструктуру / Агентство восстановления

В Винницкой области продолжается строительство международного автомобильного пункта пропуска "Бронница-Унгурь" на границе с Молдовой. Проект предусматривает создание современной инфраструктуры для более быстрого и удобного пересечения границы и повышения пропускной способности пункта.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Пограничная инфраструктура Украины

Строительные работы выполняются согласно графику. В настоящее время идет монтаж служебных помещений, в частности, устанавливаются павильоны для работников Государственной таможенной службы и Государственной пограничной службы Украины.

Параллельно ведется монтаж металлических конструкций смотрового мостика и устройство колонн будущего защитного навеса.

На строительную площадку уже доставлен павильон для оформления пассажиров автобусов. Его установка позволит ускорить и сделать более комфортными процедуры пограничного и таможенного контроля.

Реализация проекта будет способствовать развитию пограничной инфраструктуры, повышению пропускной способности границы и улучшению транспортного сообщения между Украиной и Молдовой.

В целом развитие этого пункта пропуска направлено на усиление логистических возможностей государства и стимулирование экономического развития приграничных регионов.

Напомним, с 15 июня 2026 года в пункте пропуска "Шегини - Медика" на украинско-польской границе начнутся ремонтные работы автобусной полосы движения.

Автор:
Ольга Опенько