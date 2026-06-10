Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,84

+0,33

EUR

51,90

+0,54

Наличный курс:

USD

44,95

44,70

EUR

52,30

52,00

Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Автобусы не будут пропускать в Польшу из-за пункта "Шегини – Медика": что известно

границу с Польшей
Пункт пропуска "Шегини – Медика" частично ограничит работу из-за ремонта. / Depositphotos

С 15 июня 2026 г. в пункте пропуска "Шегини - Медика" на украинско-польской границе начнутся ремонтные работы автобусной полосы движения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Государственной таможенной службы.

Ремонт в пункте пропуска "Шегини - Медика"

В пункте пропуска "Шегини - Медика" на украинско-польской границе начинаются ремонтные работы автобусной полосы движения на въезд в Республику Польша.

Работы стартуют 15 июня 2026 года и продлятся до ноября 2027 года.

В этот период оформление автобусов в направлении выезда из Украины в Польшу через указанный пункт пропуска производиться не будет. В то же время, движение автобусов из Польши в Украину будет оставаться без изменений и будет работать в штатном режиме.

Для пересечения границы по направлению выезда из Украины перевозчикам и пассажирам рекомендуют заранее выбирать другие пункты пропуска на украинско-польской границе.

В ведомстве призывают перевозчиков учитывать эти изменения при планировании маршрутов и заранее информировать пассажиров.

Напомним, несмотря на войну и разрушение инфраструктуры, украинская транспортно-логистическая отрасль продолжает адаптироваться и развиваться. По состоянию на начало октября 2025 г. в Украине действуют 260,4 тыс. компаний и физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в сфере транспорта и логистики, которые не находятся в процессе прекращения.

Автор:
Ольга Опенько