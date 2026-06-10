Автобусы не будут пропускать в Польшу из-за пункта "Шегини – Медика": что известно

С 15 июня 2026 г. в пункте пропуска "Шегини - Медика" на украинско-польской границе начнутся ремонтные работы автобусной полосы движения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Государственной таможенной службы.

Ремонт в пункте пропуска "Шегини - Медика"

В пункте пропуска "Шегини - Медика" на украинско-польской границе начинаются ремонтные работы автобусной полосы движения на въезд в Республику Польша.

Работы стартуют 15 июня 2026 года и продлятся до ноября 2027 года.

В этот период оформление автобусов в направлении выезда из Украины в Польшу через указанный пункт пропуска производиться не будет. В то же время, движение автобусов из Польши в Украину будет оставаться без изменений и будет работать в штатном режиме.

Для пересечения границы по направлению выезда из Украины перевозчикам и пассажирам рекомендуют заранее выбирать другие пункты пропуска на украинско-польской границе.

В ведомстве призывают перевозчиков учитывать эти изменения при планировании маршрутов и заранее информировать пассажиров.

Напомним, несмотря на войну и разрушение инфраструктуры, украинская транспортно-логистическая отрасль продолжает адаптироваться и развиваться. По состоянию на начало октября 2025 г. в Украине действуют 260,4 тыс. компаний и физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в сфере транспорта и логистики, которые не находятся в процессе прекращения.