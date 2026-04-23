Киев готов уступить часть льгот ЕС для ускорения переговоров о вступлении

Украина готова отложить доступ к части финансовых льгот Европейского Союза, чтобы ускорить процесс вступления в блок.

Как информирует Delo.ua, об этом рассказал вице-премьер-министр Тарас Качка в интервью Bloomberg.

По его словам, Киев может согласиться на отсрочку получения субсидий в рамках Совместной сельскохозяйственной политики ЕС на несколько лет. Это рассматривается как возможный компромисс для уменьшения политического напряжения вокруг наиболее чувствительной бюджетной программы Евросоюза.

Утко отметил, что Украина готова обсуждать условия такого подхода, поскольку приоритетом остается максимально быстрое полноценное членство в ЕС, даже с временным ограничением доступа к отдельным финансовым инструментам.

Он также напомнил, что Совместная аграрная политика ЕС является одним из самых больших элементов долгосрочного бюджета блока и традиционно вызывает сложные переговоры между странами-членами и новыми участниками.

Украина уже сталкивалась с политическими спорами в ЕС по аграрному экспорту, в частности с Польшей, после частичного ослабления торговых ограничений.

Отдельно Утко сообщил, что Киев рассчитывает на быстрое продвижение переговоров о вступлении и даже подписание соответствующего договора уже в следующем году при условии прогресса. В то же время, ратификация со стороны стран ЕС может занять еще несколько лет.

Также Украина настаивает на скорейшем получении первого транша кредита ЕС в объеме 90 млрд евро. Часть этих средств должна быть ориентирована на критические военные расходы.

По словам Качки, Венгрия блокирует выплаты из-за спора по поставкам российской нефти, однако Киев ожидает быстрого урегулирования ситуации и возобновления финансирования при поддержке стран ЕС.

Напомним, 17 марта украинская делегация в Брюсселе получила условия по последним трем переговорным кластерам. Теперь государство имеет полный перечень требований, выполнение которых необходимо для официального членства в Европейском Союзе.