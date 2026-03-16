- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
Читати українською
Украина ускоряет интеграцию в ЕС: уже выполнено 84% соглашения
Украина в 2025 году выполнила 84% обязательств по соглашению об ассоциации с Европейским Союзом, что на три процентных пункта больше, чем годом ранее.
Как пишет Delo.ua, об этом говорится в новом отчете об имплементации документа.
Прогресс евроинтеграции
Опубликован отчет о выполнении соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом за 2025 год. Документ отражает прогресс Украины во внедрении реформ и приближении законодательства к стандартам ЕС.
По результатам 2025 г. общий прогресс выполнения Соглашения вырос с 81% в 2024 году до 84% в 2025 году.
В 2025 г. Украина достигла заметного прогресса в выполнении обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС в нескольких ключевых сферах.
Наибольший рост за год зафиксирован в:
- Финансовый сектор – годовой прирост составил 8%, общий прогресс достиг 82%;
- Социальной и трудовых отношениях – прирост 7%, общий уровень выполнения 87%;
- Таможенных вопросах – прирост 5%, общий прогресс 96%;
- Сельское хозяйство – прирост 5%, общий уровень выполнения 79%.
В то же время в некоторых сферах Украина уже практически завершила имплементацию обязательств:
- Статистика и обмен информацией – исполнение 100%;
- Образование, обучение и молодежь – 99%;
- Интеллектуальная собственность – 98%.
Такой прогресс свидетельствует о стабильном приближении украинского законодательства к стандартам ЕС и эффективном внедрении реформ в различных сферах жизни страны.
Напомним, в декабре Киев и Брюссель согласовали план реформ для вступления Украины в ЕС. В нем борьба с коррупцией определяется главным приоритетом. План содержит 10 ключевых направлений, включая изменения в уголовных производствах, реформу ДБР, обновление процедуры отбора Генпрокурора и внедрение антикоррупционной стратегии до середины 2026 года.