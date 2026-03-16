Украина ускоряет интеграцию в ЕС: уже выполнено 84% соглашения

ЕС
Какие реформы приблизили Украину к ЕС / Pixabay

Украина в 2025 году выполнила 84% обязательств по соглашению об ассоциации с Европейским Союзом, что на три процентных пункта больше, чем годом ранее.

Прогресс евроинтеграции

Опубликован отчет о выполнении соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом за 2025 год. Документ отражает прогресс Украины во внедрении реформ и приближении законодательства к стандартам ЕС.

По результатам 2025 г. общий прогресс выполнения Соглашения вырос с 81% в 2024 году до 84% в 2025 году.

В 2025 г. Украина достигла заметного прогресса в выполнении обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС в нескольких ключевых сферах.

Наибольший рост за год зафиксирован в:

  • Финансовый сектор – годовой прирост составил 8%, общий прогресс достиг 82%;
  • Социальной и трудовых отношениях – прирост 7%, общий уровень выполнения 87%;
  • Таможенных вопросах – прирост 5%, общий прогресс 96%;
  • Сельское хозяйство – прирост 5%, общий уровень выполнения 79%.

В то же время в некоторых сферах Украина уже практически завершила имплементацию обязательств:

  • Статистика и обмен информацией – исполнение 100%;
  • Образование, обучение и молодежь – 99%;
  • Интеллектуальная собственность – 98%.

Такой прогресс свидетельствует о стабильном приближении украинского законодательства к стандартам ЕС и эффективном внедрении реформ в различных сферах жизни страны.

Напомним, в декабре Киев и Брюссель согласовали план реформ для вступления Украины в ЕС. В нем борьба с коррупцией определяется главным приоритетом. План содержит 10 ключевых направлений, включая изменения в уголовных производствах, реформу ДБР, обновление процедуры отбора Генпрокурора и внедрение антикоррупционной стратегии до середины 2026 года.

Автор:
Ольга Опенько