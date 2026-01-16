Украина может вступить в ЕС с ограниченными правами по ускоренной модели – FT

Брюссель разрабатывает план отказа от устаревшей системы вступления в Евросоюз, которая не изменялась более 30 лет. Вместо длительных бюрократических процедур предлагается ввести новую двухуровневую модель членства. Это может ускорить интеграцию Украины в ЕС и стать частью будущего мирного соглашения по прекращению войны.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на публикацию Financial Times.

Сообщается, что согласно проектам международного мирного плана, возглавляемого США и находящегося на стадии переговоров, вступление Украины в ЕС может состояться уже в 2027 году, что станет для украинской власти ключевым аргументом для одобрения условий завершения конфликта.

Особенности модели "облегченного" членства

Предыдущая концепция предполагает постепенное присоединение Украины к блоку. На первом этапе Киев получит доступ к единому рынку, сельскохозяйственным субсидиям и внутреннему финансированию, однако будет иметь ограниченные политические полномочия.

В частности, страна не будет обладать правом голоса на саммитах лидеров и встречах министров. Такой подход коренным образом изменяет правила 1993 года, требовавшие от кандидатов полного выполнения всех реформ перед вступлением, которое обычно длится десятилетиями.

Сторонники реформы отмечают, что чрезвычайные времена требуют гибкости, а существующий процесс часто блокируется отдельными странами, в частности, Венгрией.

Риски и оппозиция внутри союза

Несмотря на стремление поддержать Украину, значительная часть государств-членов ЕС и дипломатов выражают глубокую обеспокоенность.

Критики называют двухуровневую систему ловушкой, которая может подорвать единство блока, обесценить статус членства и открыть "ящик Пандоры" политических рисков.

Существует также опасения по поводу несправедливости в отношении других кандидатов, таких как Черногория или Албания, которые годами внедряют реформы по старым правилам.

Высокопоставленные чиновники предупреждают, что попытка навязать фиксированную дату вступления без соблюдения принципа заслуг может привести к разрушительному расколу между Брюсселем и столицами европейских государств.

Напомним, в декабре Киев и Брюссель согласовали план реформ для вступления Украины в ЕС. В нем борьба с коррупцией определяется главным приоритетом. План содержит 10 ключевых направлений, включая изменения в уголовных производствах, реформу ДБР, обновление процедуры отбора Генпрокурора и внедрение антикоррупционной стратегии до середины 2026 года.