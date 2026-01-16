Україна може вступити в ЄС з обмеженими правами за пришвидшеною моделлю – FT

Брюссель розробляє план відмови від застарілої системи вступу до Євросоюзу, яка не змінювалася понад 30 років. Замість тривалих бюрократичних процедур пропонується запровадити нову дворівневу модель членства. Це може пришвидшити інтеграцію України в ЄС та стати частиною майбутньої мирної угоди щодо припинення війни.

Про це пише Delo.ua з посиланням на публікацію Financial Times.

Повідомляється, що згідно з проєктами міжнародного мирного плану, який очолюють США та який перебуває на стадії переговорів, вступ України до ЄС може відбутися вже у 2027 році, що стане для української влади ключовим аргументом для схвалення умов завершення конфлікту.

Особливості моделі "полегшеного" членства

Попередня концепція передбачає поступове приєднання України до блоку. На першому етапі Київ отримає доступ до єдиного ринку, сільськогосподарських субсидій та внутрішнього фінансування, проте матиме обмежені політичні повноваження.

Зокрема, країна не володітиме правом голосу на самітах лідерів та зустрічах міністрів. Такий підхід докорінно змінює правила 1993 року, які вимагали від кандидатів повного виконання всіх реформ перед вступом, що зазвичай триває десятиліттями.

Прихильники реформи наголошують, що надзвичайні часи вимагають гнучкості, а існуючий процес часто блокується окремими країнами, зокрема Угорщиною.

Ризики та опозиція всередині союзу

Попри прагнення підтримати Україну, значна частина держав-членів ЄС та дипломатів висловлюють глибоке занепокоєння.

Критики називають дворівневу систему пасткою, що може підірвати єдність блоку, знецінити статус членства та відкрити "скриньку Пандори" політичних ризиків.

Існує також побоювання щодо несправедливості стосовно інших кандидатів, таких як Чорногорія чи Албанія, які роками впроваджують реформи за старими правилами.

Високопосадовці попереджають, що спроба нав’язати фіксовану дату вступу без дотримання принципу заслуг може призвести до руйнівного розколу між Брюсселем та столицями європейських держав.

Нагадаємо, у грудні Київ та Брюссель погодили план реформ для вступу України до ЄС. В ньому боротьба з корупцією визначена головним пріоритетом. План містить 10 ключових напрямів, включно зі змінами в кримінальних провадженнях, реформою ДБР, оновленням процедури відбору Генпрокурора та впровадженням антикорупційної стратегії до середини 2026 року.