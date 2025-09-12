Вступ до ЄС: Україна просить відтермінувати майбутні внески до бюджету євроблоку

Україна розпочала офіційний скринінг законодавства щодо фінансових і бюджетних положень ЄС. Це один із завершальних етапів перед початком переговорів про вступ. Україна під час переговорів з Єврокомісією звернулася з проханням про перехідний період для сплати внесків до бюджету блоку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис голови Комітету з питань бюджету Роксолани Підласої.

Головні причини

Як пояснила Підласа, Україна просить відтермінувати запровадження збору за неперероблену пластикову упаковку. Наразі в країні відсутнє необхідне законодавство та інфраструктура для обліку та переробки таких відходів.

Крім того, через значні витрати на оборону та післявоєнне відновлення Україна просить тимчасово відтермінувати або зменшити внески, що розраховуються на основі зібраного ПДВ та валового національного доходу.

Які внески має робити Україна?

Коли Україна стане повноправним членом ЄС, вона, як і інші країни, буде робити внески до загального бюджету, який формується переважно з цих платежів. Україна, ймовірно, буде нетто-отримувачем, тобто отримуватиме більше коштів, ніж вноситиме.

"90% бюджету ЄС наповнюється з внесків країн-членів. Коли Україна вступить до ЄС, ми теж будемо робити такі внески. Хоча за наявної системи розподілу бюджету ЄС, вважається, що Україна буде нетто-отримувачем грошей ЄС (чому ж багато східно-європейських урядів, м’яко кажучи, не в захваті від нашого вступу)", — зазначила нардепка.

Внесок України буде складатися:

митні платежі (країни-члени залишають собі лише 25% митних платежів, а 75% перераховують в бюджет ЄС);

ПДВ (0.3% від зібраного ПДВ, але не більше половини валового національного доходу);

грошовий внесок, пропорційно до розміру валового національного доходу;

збір на неперероблену пластикову упаковку (0,8 євро за 1 кг сміття).

"В майбутньому ми відкриємо рахунок в НБУ, на якому будуть акумулюватись ці гроші для подальшої передачі в бюджет ЄС", — пояснила Підласа.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13653, який має прискорити розгляд євроінтеграційних законів. Документ передбачає їх позачергове включення до порядку денного.