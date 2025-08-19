Запланована подія 2

Євроінтеграційні закони розглядатимуть поза чергою: зареєстровано новий законопроєкт

У Раді пропонують позачергово розглядати євроінтеграційні закони / Depositphotos

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13653, який має прискорити розгляд євроінтеграційних законів. Документ передбачає їх позачергове включення до порядку денного.

Як пише  Delo.ua, про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Зареєстрували новий законопроєкт, який передбачає фаст-трек для прийняття євроінтеграційних законів. Це буде непростий законопроєкт для проходження в парламенті. Але це буде та дискусія, до якої ми готові. Бо ця дискусія визначає відповідальність за урядом в реалізації програми, пов’язаної з євроінтеграцією", – зазначив спікер парламенту.

Метою законопроєкту є створення ефективної нормативної основи для адаптації законодавства України до acquis ЄС, зокрема:

  • визначення повноважень Кабінету Міністрів України у сфері адаптації;
  • забезпечення взаємодії уряду та парламенту при підготовці адаптаційних законопроєктів;
  • запровадження спеціальної (прискореної) процедури розгляду законопроєктів з адаптації у Верховній Раді України та відповідне оновлення процедури другого чи повторного другого читання таких законопроєктів;
  • встановлення додаткових вимог до супровідних документів та експертиз;
  • забезпечення прозорості, узгодженості та прискорення процесу прийняття законів з адаптації.

Стефанчук уточнив, що, Верховна Рада приєднається до цього процесу і додав, що наразі вже понад 150 народних депутатів інтегровані в різні переговорні групи, які пов’язані з євроінтеграцією.

Нагадаємо, торік у Верховній Раді України розпочали напрацювання законопроєкту, що передбачає розгляд законодавчих ініціатив, необхідних для вступу у Європейський Союз, за скороченою процедурою. За словами Стефанчука, метою даного законопроєкту є значне пришвидшення ухвалення великої кількості законодавчих ініціатив, що необхідні для вступу України до ЄС.

Додамо, що 25 червня 2024 року Європейський Союз офіційно розпочав переговори з Україною про вступ до блоку.

Автор:
Тетяна Бесараб