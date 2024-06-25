ЄС офіційно почав переговори про вступ України: Угорщина проти, але процес не блокуватиме

25 червня Європейський Союз офіційно розпочав переговори з Україною та Молдовою про вступ до блоку.

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Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Це дуже хороша новина для народу України, Молдови та всього Європейського Союзу. Шлях попереду буде складним, але сповненим можливостей. Бажаємо вдалого початку переговорів!" — зауважила вона.

Вона наголосила, що громадяни України та Молдови продемонстрували «непохитну відданість» приєднанню до Євросоюзу.

Обидві країни почали масштабні реформи, однак Україну та Молдову досі чекає «суворий та вимогливий» шлях.

Нагадаємо, переговори стартують 25 червня у Люксембурзі - на 15:30 з Україною, з Молдовою - на 18:00.

Зауважимо, 7 червня Європейська комісія підтримала початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.

Три кроки до членства в ЄС після завершення переговорів про вступ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про три кроки до повноправного членства в ЄС після завершення переговорів про вступ.

За його словами, першими кроками будуть, зокрема, висновок Єврокомісії про успішне завершення переговорів та досягнення Україною відповідності критеріям вступу і рішення про підписання Угоди про вступ України до ЄС.

Останнім кроком буде ратифікація Угоди парламентами держав-членів ЄС і набуття Україною повноправного членства в Євросоюзі.

"25 червня буде інавгураційна частина, потім будуть шість кластерів переговорів, які будуть відкриватися та закриватися, це вже будуть фахівці у відповідних галузях працювати та приводити законодавство України у відповідність до стандартів ЄС", - підкреслив очільник МЗС.

Він також додав, що вступ України до ЄС буде подією глобального значення для Європи.

Угорщина проти, але процес не блокуватиме

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не блокуватиме процес вступу України до ЄС, але водночас не підтримує його, пише Frankfurter Allgemeine.

"Угорщина не згодна з цим процесом вступу, але ми не блокуємо його і підтримуємо початок переговорів". Переговори є "суто політично вмотивованим процесом", - заявив Віктор Орбан.

За його словами, спершу треба "вивчити, якими будуть наслідки, якщо ми приймемо країну, що перебуває у стані війни, чиї кордони не визначені на практиці".

Він також висловився про наслідки вступу України для сільського господарства ЄС. "Зараз ми починаємо переговори без ясності, і це не дуже добре", - додав прем'єр Угорщини.

Єврокомісія затвердила переговорну рамку про вступ України до Євросоюзу

12 березня Європейська комісія затвердила переговорну рамку про вступ України та Молдови до Європейського союзу.

Як повідомила віцепрем'єр-міністрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, Україна успішно виконала чотири рекомендації Європейської комісії, необхідні для отримання переговорної рамки щодо членства в Європейському Союзі.

За її словами, Україна успішно виконала всіх вимоги Єврокомісії до завершення вказаного терміну. Окрім цього, на внутрішньому рівні було схвалено всі необхідні законодавчі акти, зокрема щодо лобізму, що є частиною вимог ЄС.

Нагадаємо, Європейська рада 14 грудня ухвалила рішення розпочати переговори з Україною та Молдовою про вступ до Євросоюзу, а також надала статус кандидата в ЄС Грузії.

Як зазначив тоді прем'єр-міністр Денис Шмигаль, цим рішенням Євросоюз високо оцінив реформи, які Україна провела за останні роки, і виконання всіх рекомендацій Єврокомісії. "Попереду непростий шлях. Ми єдині та готові пройти його максимально швидко", - додав він.

Додамо, що Україна та Молдова набули статусу кандидатів у ЄС 23 червня 2023 року. При цьому Грузії в наданні такого статусу тоді було відмовлено. Усі три країни подали заявки вже після російського вторгнення в Україну: сама Україна – 28 лютого, а Молдова та Грузія – 3 березня.

Джерело фото: ua.depositphotos.com