Офіційно: Єврокомісія підтримала початок переговорів про вступ України до ЄС

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль офіційно підтвердив, що Європейська комісія підтримала початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це він написав у Telegram.

"В озвученому висновку ЄК йдеться про те, що Україна продовжує системні зусилля щодо приєднання до ЄС та виконала всі 4 додаткові кроки-реформи. Тепер ми очікуємо від наших європейських партнерів наступний крок — початок переговорів про членство в Євросоюзі вже цього місяця", - заявив прем'єр.

Він також подякував Єврокомісії за позитивну оцінку євроінтеграційного прогресу в Україні.

Єврокомісія наполягає на початку переговорів щодо членства України в ЄС уже в червні

Спершу про це повідомляло видання Financial Times із посиланням на три власні джерела.

Зазначається, що Єврокомісія наполягає, щоб офіційні переговори з Києвом і Кишиневом розпочалися цього місяця, щоб дати позитивний сигнал обом країнам щодо їхніх прагнень до ЄС.

Грузія, як пише FT, не отримала «зеленого світла» через ухвалення закону про іноагентів, що суперечив попередженням Брюсселя.

Така рекомендація Єврокомісії потребує схвалення всіх 27 членів ЄС.

Очікується, що Угорщина виступить проти цього й апелюватиме до ставлення української влади до угорської меншини в країні.

За даними джерел FT, офіційні дебати про те, чи варто погоджуватися на початок переговорів, заплановані на наступний тиждень.

ЄС хоче розпочати перемовини щодо членства України вже 25 червня

Офіційні особи у Брюсселі прагнуть розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу у червні. Проте на заваді цим планам може стати позиція Угорщини, яка не дає згоду.

Попри те, що в грудні минулого року лідери ЄС висловили бажання, щоб Україна та Молдова приєдналися до союзу, формальна юридична процедура початку переговорів про членство була затримана через позицію Угорщини.

Наразі дипломати з ЄС та Києва інтенсивно працюють над тим, щоб переконати угорський уряд дати згоду на початок переговорів щодо вступу України до ЄС.

За словами дипломатів, мета цих зусиль полягає в тому, щоб розпочати офіційні переговори вже 25 червня.

Наступним кроком у процесі вступу є початок офіційних переговорів через міжурядову конференцію з Україною. Для того щоб це сталося, країни ЄС мають узгодити так звані рамки переговорів. За даними видання, відтоді, як Єврокомісія надіслала цей документ у березні, 27 столиць ведуть переговори щодо нього.

На цей час, за словами дипломатів, переговори на технічному рівні проходять добре. Вони очікують, що новий проєкт буде надісланий послам ЄС найближчими тижнями, щоб вони могли вирішити найгостріші питання.

Єврокомісія затвердила переговорну рамку про вступ України до Євросоюзу

12 березня Європейська комісія затвердила переговорну рамку про вступ України та Молдови до Європейського союзу.

Як повідомила віцепрем'єр-міністрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, Україна успішно виконала чотири рекомендації Європейської комісії, необхідні для отримання переговорної рамки щодо членства в Європейському Союзі.

За її словами, Україна успішно виконала всіх вимоги Єврокомісії до завершення вказаного терміну. Окрім цього, на внутрішньому рівні було схвалено всі необхідні законодавчі акти, зокрема щодо лобізму, що є частиною вимог ЄС.

Нагадаємо, Європейська рада 14 грудня ухвалила рішення розпочати переговори з Україною та Молдовою про вступ до Євросоюзу, а також надала статус кандидата в ЄС Грузії.

Як зазначив тоді прем'єр-міністр Денис Шмигаль, цим рішенням Євросоюз високо оцінив реформи, які Україна провела за останні роки, і виконання всіх рекомендацій Єврокомісії. "Попереду непростий шлях. Ми єдині та готові пройти його максимально швидко", - додав він.

Додамо, що Україна та Молдова набули статусу кандидатів у ЄС 23 червня 2023 року. При цьому Грузії в наданні такого статусу тоді було відмовлено. Усі три країни подали заявки вже після російського вторгнення в Україну: сама Україна – 28 лютого, а Молдова та Грузія – 3 березня.