Орбан знову вставляє "палки в колеса": Угорщина блокує передачу Україні коштів від заморожених російських активів

Угорщина затримує ухвалення законодавства ЄС, яке дозволить Україні отримати до 2 млрд євро на зброю з прибутків від заморожених російських активів.

Про це повідомляє Financial Times.

Угорщина блокує фінансування зброї для України

Видання нагадує, що після кількох місяців дебатів країни ЄС у травні погодилися використати прибутки, отримані від близько 190 млрд євро, які знаходяться в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, на закупівлю зброї для України.

Але на зустрічі послів ЄС 21 травня представник Угорщини виступив проти прискореної передачі коштів, відмовившись від одностайної підтримки.

"Поки що вони блокують все, що пов'язано з військовою підтримкою України", - розповів співрозмовник видання, припустивши, що вето Будапешта залишатиметься щонайменше до виборів в ЄС наступного місяця.

Щоб забезпечити угоду щодо використання прибутків від заморожених російських активів, чиновники ЄС запропонували Угорщині угоду, згідно з якою їхня частка брюссельських коштів не буде використовуватися для закупівлі зброї для України, сказало інше джерело.

Це переконало Будапешт не накладати вето на схему, але наразі Угорщина затримує виконання умов, не підтримуючи необхідне законодавство. Будапешт не проти, але має занепокоєння щодо автоматичних платежів, повідомляють джерела видання.

Дипломати сподіваються, що вдасться знайти спосіб розв'язати проблеми до липня, на який запланована перша виплата.

Орбан і раніше вставляв "палки в колеса"

Нагадаємо, у грудні 2023 року, під час голосування за допомогу, яке вимагало б збільшення бюджету ЄС і потребувало одностайності серед усіх лідерів блоку, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував відповідне рішення.

Пізніше Угорщина заявила про можливість зняття її вето на 50 млрд євро допомоги Україні, якщо фінансування переглядатиметься щороку.

Для того, щоб Угорщина не блокувала гроші для України, Європейська комісія вирішила надати їй 10 млрд євро із "заморожених" раніше коштів від Європейського союзу.

Конфіскація заморожених активів РФ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що комісія працює над пропозицією об’єднати частину прибутків, отриманих від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні у її післявоєнній відбудові.

У Європі заморожено близько 210 мільярдів євро активів Банку Росії. Лише у Німеччині наразі заморожено російських активів на 3,9 мільярда євро, повідомила речниця Мінфіну ФРН Ута Гартманн. Загальна вартість заморожених активів російського Центробанку у світі становить, за різними підрахунками, від 260 до 350 мільярдів євро.

Уже понад рік країни Євросоюзу та США обговорюють варіанти передачі Україні прибутків, отриманих від російських заморожених активів. Зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що комісія працює над пропозицією об’єднати частину прибутків, отриманих від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні у її післявоєнній відбудові.

Україна своєю чергою повідомила західним союзникам, що надання їй відсотків, які нараховані із заморожених російських активів, буде недостатнім для компенсації збитків, завданих війною, тому в Києві сподіваються отримати активи в повному обсязі.

На початку травня видання Financial Times написало, що країни Великої сімки (G7) вже не розглядають можливість конфіскації заморожених російських активів, дискусії про які велися протягом досить тривалого часу.

Замість прямого вилучення активів, країни-члени шукають куди більш реальніші альтернативні шляхи використання цих коштів для допомоги Україні. Зокрема, розглядається ідея Бельгії, яка зберігає близько 190 мільярдів євро резервів російського ЦБ у Euroclear. Окрім цього, європейські країни уникають безпосереднього вилучення активів РФ через побоювання можливої "помсти".

Нагадаємо, що 8 травня посли країни Євросоюзу схвалили план використання прибутків, отриманих від інвестування заморожених російських активів у Європі, на закупівлю зброї для України. За оцінками, йдеться про суму від 2,5 до 3 мільярдів євро на рік.