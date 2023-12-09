Хабар Орбану: ЄС розблокує для Угорщини 10 млрд євро напередодні вирішального для України саміту

Європейська комісія наступного тижня надасть Угорщині 10 млрд євро із "заморожених" раніше коштів від Європейського союзу, що становить приблизно третину загального фінансування країни.

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Про це повідомляє The Guardian.

Видання повідомляє, що Єврокомісія готова розблокувати 10 млрд євро фінансування для Будапешта, раніше заморожених через проблеми з верховенством права та демократією в Угорщині.

Такий крок нібито має спонукати одіозного прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана пом'якшити свою позицію щодо України.

23 листопада виконавчий комітет Європейського Союзу схвалив виділення 900 мільйонів євро Угорщині в рамках її досі замороженої частки коштів з Фонду відновлення ЄС, оскільки блок прагне подолати вето Будапешта щодо допомоги Україні.

Але як наголошують дипломати, "розморожування" фінансування відбудеться не через "шантаж" Орбана, який неодноразово погрожував заблокувати переговори щодо вступу України до ЄС на саміті лідерів наступного тижня, а через виконання Угорщиною реформ.

"Час невдалий, оскільки це виглядає як торг, але це не так", - сказав один із дипломатів.

Він додав, що Угорщина впровадила реформу судової системи, необхідну для розблокування частини призупиненого фінансування.

"Вперше Угорщина фактично реагує на наші запити, і вона зробила все, що стосується незалежності судової системи, тому гроші будуть розморожені", – сказав співрозмовник видання.

Як пише The Guardian, натомість Орбан не зніме вето на вступ України до ЄС навіть в обмін на 10 млрд євро для Угорщини.

"Українське питання – це питання історичне, питання масштабу. Мій політичний досвід понад 40 років навчив мене ніколи не пов'язувати такі питання як гроші з історичними проблемами. Якщо ви це зробите, ризикуєте повним хаосом. Тому я не хочу досягати згоди щодо українського питання", - заявив Орбан під час зустрічі з президентом Франції Емануелем Макроном, коментуючи своє ставлення про виділення Україні 50 млрд євро від ЄС.

Зауважимо, 14-15 грудня у Брюсселі пройде саміт лідерів країн ЄС, на якому планують обговорити подальшу фінансову допомогу Києву та питання про початок переговорів щодо вступу України до ЄС.

Орбан пропонує відкласти питання щодо вступу України до ЄС на 5-10 років

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що переговори про вступ України до ЄС не відповідають інтересам Угорщини. Тому він запропонував Євросоюзу відкласти питання членства України на 5-10 років, а поки що укласти з нею договір про стратегічне партнерство.

Також одіозний політик запропонував навіть не виносити питання про вступ України до Євросоюзу на порядок денний саміту у грудні та погрожує зірвати зустріч лідерів Європейського Союзу, на якому планують обговорити подальшу фінансову допомогу Києву та питання про початок переговорів щодо вступу України до ЄС.

Нещодавно Орбан, заявив, що вважає помилкою відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, поки вона до цього не готова.

За словами угорського прем’єра, "Україна зараз перебуває на відстані світлових років від Європейського Союзу".

Орбан заявив про "важкі питання", на які слід відповісти перш ніж розпочати перемовини про вступ України до Євросоюзу.Одіозного угорського політика непокоїть питання, як розпочати перемовини про вступ до ЄС країни, яка перебуває у стані війни.

Орбан також обурений тим, що Європа повинна продовжувати підтримувати Україну в той час, коли Сполучені Штати, які надали основну частину військової допомоги Києву, майже припинили фінансування через тупикову ситуацію у Конгресі.

Також Угорщина блокує12 пакет санкцій проти Росії за ведення війни, який передбачає обмеження проти ще понад 120 фізичних та юридичних осіб, нові заборони на імпорт та експорт, а також заходи з посилення стелі ціни на нафту.

Джерело фото: ua.depositphotos.com