Орбан не знає, яка "територія України має вступити до ЄС": у МЗС відповіли

Міністерство закордонних справ України відповіло одіозному премʼєр-міністру Угорщини Віктору Орбану, який сказав, що йому “не відомі розміри території України”, щоб прийняти її в Європейський Союз.

Чергова безглузда заява Орбана

Як пише Reuters, Орбан заявив про "важкі питання", на які слід відповісти перш ніж розпочати перемовини про вступ України до Євросоюзу.

Одіозного угорського політика непокоїть питання, як розпочати перемовини про вступ до ЄС країни, яка перебуває у стані війни.

"Ми не можемо уникнути питання - коли протягом осені у нас будуть переговори в Брюсселі про майбутнє України - чи можемо ми насправді серйозно розглядати членство для країни, почати переговори про вступ з країною, яка перебуває у стані війни", - сказав Орбан.

Також його бентежить те, що кількість населення України та площа контрольованої урядом території достеменно невідомі.

"Ми не знаємо, наскільки велика територія цієї країни, оскільки війна все ще триває, ми не знаємо, скільки її населення, тому що люди тікають. Прийняти країну в ЄС, не знаючи її параметрів, це було б безглуздо", - заявив Орбан.

Реакція МЗС України

Міністерство закордонних справ України відреагувало на ці заяви одіозного угорського політика.

"Позитивно відзначаємо, що прем'єр-міністр Угорщини турбується про вступ України в Європейський Союз. Інформуємо, що Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів", - написав речник МЗС Олег Ніколенко.

Раніше одіозний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відзначився черговими скандальними заявами щодо шляхів припинення війни РФ проти України та запропонував Заходу укласти угоду із країною-агресором РФ щодо безпеки України, яка не повинна включати ні повернення Криму, ні членство України в НАТО. Тоді МЗС висміяло чергові скандальні заяви угорського політика та заявили, що вже почали хвилюватися, що давно не закликав узаконити агресію РФ.