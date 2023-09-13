Україна наближається до членства в ЄС, але Угорщина може бути перешкодою – Голова Єврокомісії

Голова Європейського Союзу Урсула фон дер Ляйєн заявила в середу, що Україна вже зробила значні кроки на шляху до членства в ЄС, але їй все ще потрібно пройти шлях, щоб отримати зелене світло для переговорів про вступ.

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Про це пише Reuters.

Фон дер Ляйєн виступила перед Європейським парламентом, щоб обговорити перспективи розширення ЄС, і вона висловила підтримку прагненню України до членства. За її словами, у грудні країни ЄС мають вирішити, чи дозволити Україні розпочати переговори про вступ – крок, який вимагатиме одностайної підтримки всіх 27 країн блоку.

"Україна належить до нашої європейської родини. Ми хочемо, щоб вона стала членом ЄС", – сказала вона.

Однак фон дер Ляйєн також висловила застереження, що Україні ще потрібно виконати низку умов, перш ніж вона зможе розпочати переговори про вступ. Це включає реформи в галузі верховенства права, боротьби з корупцією та економічного розвитку. При цьому, Європейська комісія заявила, що Київ вже виконав два із семи кроків на шляху до переговорів.

Reuters пише, що дипломати та офіційні особи ЄС кажуть, що дві великі країни блоку Франція та Німеччина, ймовірно, підтримають початок переговорів, якщо Комісія дасть позитивну оцінку.

Однією з країн, яка може бути перешкодою для вступу України в ЄС, є Угорщина. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан висловив стурбованість тим, що вступ України до ЄС може призвести до зростання міграції та тероризму.

Орбан також висловив занепокоєння з приводу того, що Україна не відповідає деяким критеріям членства в ЄС, зокрема в галузі верховенства права.

Видання наголошує, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримує значно тепліші стосунки з Москвою, ніж багато інших його колег з ЄС, і неодноразово сперечався з Києвом, зокрема щодо права етнічних угорців навчатися рідною мовою після того, як Україна ухвалила закон 2017 року, що обмежує використання мов національних меншин у школи.

Зауважимо, у липні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн високо оцінила "дивовижний" прогрес України у впровадженні реформ для боротьби з корупцією, збереження прав меншин і забезпечення незалежної судової системи.

Нагадаємо, Європейська рада вирішила надати Україні статус кандидата у члени Європейського союзу. Таке рішення було ухвалено на засіданні найвищого політичного органу ЄС у Брюсселі 23 червня.