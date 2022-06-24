Вступ України до ЄС очікується у 2029 році

У Кабміні озвучили приблизний термін вступу України до ЄС. Як очікується, це відбудеться у 2029 році.

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Про це заявила генеральний директор урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Наталія Форсюк у ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Раніше – малоймовірно через ту величезну кількість законодавства, яку потрібно прийняти та імплементувати. Ми повинні жити за європейськими законами", – сказала вона.

При цьому Форсюк уточнила, що відкриття переговорних процедур щодо членства України в ЄС очікується на початку наступного року.

Вона наголосила, що набуття Україною статусу кандидата у члени ЄС юридично закріплює європейську перспективу та відкриває доступ до структурних фондів.

"Доступ до коштів цих фондів мають лише країни-кандидати до членів ЄС, гроші надаються на пільгових умовах практично безкоштовно", - наголосила Форсюк.

За її словами, статус кандидата посилить позицію України у мирних переговорах із країною-агресором РФ.

Нагадаємо, Європейська рада вирішила надати Україні статусу кандидатів у члени Європейського союзу. Таке рішення було ухвалено на засіданні найвищого політичного органу ЄС у Брюсселі 23 червня.

Україна 28 лютого подала заявку на членство в ЄС, чому передував військовий напад Росії на Україну 24 лютого. 17 червня ЄК опублікувала висновки за заявкою, рекомендувавши Єврораді підтвердити перспективи України.