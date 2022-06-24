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Вступ України до ЄС очікується у 2029 році
У Кабміні озвучили приблизний термін вступу України до ЄС. Як очікується, це відбудеться у 2029 році.
Про це заявила генеральний директор урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Наталія Форсюк у ефірі телемарафону, передає Укрінформ.
"Раніше – малоймовірно через ту величезну кількість законодавства, яку потрібно прийняти та імплементувати. Ми повинні жити за європейськими законами", – сказала вона.
При цьому Форсюк уточнила, що відкриття переговорних процедур щодо членства України в ЄС очікується на початку наступного року.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Вона наголосила, що набуття Україною статусу кандидата у члени ЄС юридично закріплює європейську перспективу та відкриває доступ до структурних фондів.
"Доступ до коштів цих фондів мають лише країни-кандидати до членів ЄС, гроші надаються на пільгових умовах практично безкоштовно", - наголосила Форсюк.
За її словами, статус кандидата посилить позицію України у мирних переговорах із країною-агресором РФ.
Нагадаємо, Європейська рада вирішила надати Україні статусу кандидатів у члени Європейського союзу. Таке рішення було ухвалено на засіданні найвищого політичного органу ЄС у Брюсселі 23 червня.
Україна 28 лютого подала заявку на членство в ЄС, чому передував військовий напад Росії на Україну 24 лютого. 17 червня ЄК опублікувала висновки за заявкою, рекомендувавши Єврораді підтвердити перспективи України.