Вступление Украины в ЕС ожидается в 2029 году

В Кабмине озвучили приблизительные сроки вступления Украины в ЕС. Как ожидается, это произойдет в 2029 году.

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Об этом заявила генеральный директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Наталья Форсюк в эфире телемарафона, передает Укринформ.

"Раньше – маловероятно из-за того огромного количества законодательства, которое нужно принять и имплементировать. Мы должны жить по европейским законам", – сказала она.

При этом Форсюк уточнила, что открытие переговорных процедур по членству Украины в ЕС ожидается в начале следующего года.

Она подчеркнула, что обретение Украиной статуса кандидата в члены ЕС юридически закрепляет европейскую перспективу и открывает доступ к структурным фондам.

"Доступ к средствам этих фондов имеют только страны-кандидаты в члены ЕС, деньги предоставляются на льготных условиях практически бесплатно", – подчеркнула Форсюк.

По ее словам, статус кандидата усилит позицию Украины в мирных переговорах с страной-агрессором РФ.

Напомним, Европейский совет решил предоставить Украине статус кандидатов в члены Европейского союза. Такое решение было принято на заседании высшего политического органа ЕС в Брюсселе 23 июня.

Украина 28 февраля подала заявку на членство в ЕС, чему предшествовало военное нападение России на Украину 24 февраля. 17 июня ЕК опубликовала заключения по заявке, рекомендовав Евросовету подтвердить перспективы Украины.