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ЄС надав Україні ще 1,5 мільярда євро фінансової допомоги

Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський. Фото: пресслужба ОП

У вівторок, 22 серпня, Європейський Союз надав Україні наступні 1,5 мільярда євро в межах макрофінансової допомоги на відновлення інфраструктури.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. 

"Ми підтримуємо Україну в її зусиллях відновити, відновити та зберегти державу. Сьогодні ми виплатили нові 1,5 мільярда євро Україні", — зазначила фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що цього року буде ще більше допомоги.

Крім того, сьогодні Урсула фон дер Ляєн зустрілася з президентом України Володимир Зеленський.

"Висловив вдячність за її зусилля з нормалізації українського продовольчого експорту та транзиту. Важливо повністю відновити їх із 15 вересня", - зазначив Зеленський.

Він додав, що очікує позитивної оцінки прогресу України у звіті в межах Пакету розширення в жовтні та подальшого рішення країн – членів ЄС щодо відкриття до кінця 2023 року переговорів про членство України в ЄС.

"Ми також скоординували позиції щодо Формули миру на шляху до Глобального саміту миру", - зауважив Зеленський.

Допомога від ЄС: транші на 2023-й рік

Наприкінці 2022 року Європейський Союз ухвалив рішення щодо виділення 18 млрд євро макрофінансової допомоги для України. Ідеться про кредит, який надають під вигідний відсоток.

Перший транш на 3 млрд євро Україна отримала у січні, а з березня щомісяця надходять по 1,5 млрд євро. Погасити пільгові кошти необхідно протягом 35 років, починаючи з 2033-го. 

Кредит Україна отримує за виконання узятих зобов’язань. Як пояснювала віцепрем'єр-міністерка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, ці вимоги стосуються питань верховенства права та протидії корупції, фінансових моментів, фіскальної політики, а також економічних заходів, які вживає Україна, щоб акумулювати кошти в держбюджет.

Європейська комісія виплатила Україні ще 1,5 мільярда євро в рамках макрофінансової допомоги 25 липня.

Автор:
Світлана Манько