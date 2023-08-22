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ЄС надав Україні ще 1,5 мільярда євро фінансової допомоги
У вівторок, 22 серпня, Європейський Союз надав Україні наступні 1,5 мільярда євро в межах макрофінансової допомоги на відновлення інфраструктури.
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Ми підтримуємо Україну в її зусиллях відновити, відновити та зберегти державу. Сьогодні ми виплатили нові 1,5 мільярда євро Україні", — зазначила фон дер Ляєн.
Вона наголосила, що цього року буде ще більше допомоги.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, сьогодні Урсула фон дер Ляєн зустрілася з президентом України Володимир Зеленський.
"Висловив вдячність за її зусилля з нормалізації українського продовольчого експорту та транзиту. Важливо повністю відновити їх із 15 вересня", - зазначив Зеленський.
Він додав, що очікує позитивної оцінки прогресу України у звіті в межах Пакету розширення в жовтні та подальшого рішення країн – членів ЄС щодо відкриття до кінця 2023 року переговорів про членство України в ЄС.
"Ми також скоординували позиції щодо Формули миру на шляху до Глобального саміту миру", - зауважив Зеленський.
Допомога від ЄС: транші на 2023-й рік
Наприкінці 2022 року Європейський Союз ухвалив рішення щодо виділення 18 млрд євро макрофінансової допомоги для України. Ідеться про кредит, який надають під вигідний відсоток.
Перший транш на 3 млрд євро Україна отримала у січні, а з березня щомісяця надходять по 1,5 млрд євро. Погасити пільгові кошти необхідно протягом 35 років, починаючи з 2033-го.
Кредит Україна отримує за виконання узятих зобов’язань. Як пояснювала віцепрем'єр-міністерка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, ці вимоги стосуються питань верховенства права та протидії корупції, фінансових моментів, фіскальної політики, а також економічних заходів, які вживає Україна, щоб акумулювати кошти в держбюджет.
Європейська комісія виплатила Україні ще 1,5 мільярда євро в рамках макрофінансової допомоги 25 липня.